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Коммерсантъ FM
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Посол заявил о полученном Малайзией приглашении стать партнером БРИКС

Малайзия получила приглашение участвовать в работе БРИКС на правах партнера и в скором времени направит ответ. Об этом заявил ТАСС посол в России Чеонг Лун Лай.

Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай

Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, Малайзия получила приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера около двух недель назад»,— ответил дипломат на соответствующий вопрос. Посол отметил, что приглашение «активно рассматривается» малайзийской стороной.

27 октября посол Казахстана в России Даурен Абаев подтвердил получение страной статуса партнера БРИКС. Он отметил, что считает это «большим шагом». Глава казахстанской дипмиссии также обратил внимание на сообщения в СМИ вокруг решения Астаны пока не подавать заявку на членство в объединении. По мнению дипломата, это «беспочвенные инсинуации».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 ноября сообщил, что вопрос полноправного членства заинтересованных стран в БРИКС будет рассматриваться в течение 2025 года. Он добавил, что более 30 стран изъявили желание участвовать в мероприятиях организации и могут получить статус стран-партнеров. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что статус партнера получили по меньшей мере 13 стран, какие именно, неизвестно.

До 2024 года в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января текущего года к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

О том, что сказал Владимир Путин по итогам саммита БРИКС в Казани,— в материале «Ъ» «И не готов ни на что другое».

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