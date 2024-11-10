Стоимость биткойна превысила $80 тысяч и обновила исторический максимум

Стоимость биткойна на криптовалютной бирже Binance достигла $80 921 по состоянию на 21:30 мск и обновила исторический максимум, следует из данных биржи. Общий прирост стоимости по итогам дня составил 5,83%.

По состоянию на 21:35 мск цена начала снижаться и составила $80 849. В 21:40 мск стоимость криптовалюты снова показала подъем и составила $80 891. По состоянию на 21:57 биткойн торгуется по $80 887.

Стоимость биткойна стала регулярно обновлять исторический максимум на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах президента США. 8 ноября биткойн также обновил максимальную стоимость, превысив $77 тыс. Исполнительный директор Binance Ричард Тенг счел, что победа господина Трампа ознаменует начало «золотого века» криптовалютной индустрии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».