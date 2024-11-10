За сутки из-за ударов Израиля по Ливану погибли 53 человека

Центр экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения Ливана сообщил о 53 погибших за сутки в результате ударов армии Израиля по разным районам страны, передало «РИА Новости». Еще 99 человек получили ранения.

Сегодня, 10 ноября, сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли авиаудар по жилому дому в поселении Альмат на севере Ливана. По данным The Guardian, жертвами атаки стали 23 человека, включая 7 детей. Общее количество погибших в Ливане с начала операции Израиля составило 3186 человек, ранения получили 14 078 человек.

Израиль начал операцию против боевиков группировки «Хезболла» в Ливане в конце сентября. В начале октября на юге Ливана началась наземная операция ЦАХАЛа. На фоне обострения обстановки в регионе МЧС России начало эвакуировать россиян из Ливана.

О конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Израилю и "Хезболле" предложили развестись».