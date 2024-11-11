Гибкие офисы подошли к вокзалу

На рынке гибких офисных пространств готовится крупная сделка: Multispace может арендовать 10 тыс. кв. м в комплексе «АФИ Галерея» у Белорусского вокзала. Стоимость аренды площадей составит 410–430 млн руб. в год, а спрос на них будет высоким за счет низкого уровня вакантности и удачного расположения. Объем сделок с коворкингами в январе—сентябре вырос более чем в полтора раза год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Оператор сервисных офисов Multispace может арендовать 10 тыс. кв. м в бизнес-центре «АФИ Галерея» у станции метро «Белорусская». Об этом “Ъ” рассказали два собеседника на рынке недвижимости. Проект также появился в базе co-working.moscow. В Pridex (владеет Multispace) сообщили “Ъ”, что компания рассматривает несколько площадок в Москве для развития своей сети, но отказались комментировать новые проекты до подписания договоров. В AFI Development “Ъ” оперативно не ответили.

Pridex — строительная компания, специализирующаяся на оснащении офисов. Бенефициаром ООО «Прайдекс Констракшн», согласно СПАРК, выступает кипрская структура Nunovalente. Гендиректор — Кирилл Бренев. Выручка компании в 2023 году составила 54,5 млрд руб., увеличившись в 2,8 раза год к году. Чистая прибыль также выросла более чем в два раза, до 4,1 млрд руб. Сейчас в стадии реализации 186 тыс. кв. м. Под брендом Multispace работают три площадки в Москве и Санкт-Петербурге. Их общая площадь 12,4 тыс. кв. м.

AFI Development была создана в 2001 году для управления активами Льва Леваева в сфере недвижимости. Сейчас российскими проектами группы занимается ООО «АФИ Рус», бенефициаром которого, согласно СПАРК, выступает дочь бизнесмена Цвия Левиев Елиазаров. В портфеле группы проекты в сфере коммерческой и жилой недвижимости. «АФИ Галерея» находится на площади Тверская Застава в центре Москвы. Площадь проекта — 21,9 тыс. кв. м, его реализация должна завершиться до конца года.

Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что стоимость аренды 10 тыс. кв. м в «АФИ Галерее» составляет 410 млн руб. в год. Директор департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко говорит о 430 млн руб. в год.

Партнер «Ricci | Офисы» Дмитрий Жидков говорит, что поглощение 10 тыс. кв. м в условиях низкой вакантности — крупная сделка не только для сегмента коворкингов, но и офисного рынка в целом.

Согласно IBC Real Estate, по итогам сентября в Москве пустовало 5,2% площадей. Год к году показатель сократился на 3,1 процентного пункта. Для сервисных офисов вакантность за тот же период снизилась в пять раз, до 4,2%, отмечают в CORE.XP. Это около 16,8 тыс. кв. м от общего объема предложения, которое, по оценкам IBC Real Estate, составляет более 400 тыс. кв. м.

Стоимость аренды площадей в сервисных офисах, по подсчетам партнера NF Group Марии Зиминой, составляет 37,9 тыс. руб. за 1 кв. м. С начала года значение выросло на 3,2%. Господин Бабиченко предполагает, что подобное пространство в «АФИ Галерее» будет востребовано: речь идет о привлекательной локации с хорошей транспортной доступностью.

Гибкие офисы реализуются в том числе в рамках крупных соглашений. Так, Т-Банк (ранее «Тинькофф») осенью закрыл сделку по аренде 25 тыс. кв. м в бизнес-центре «Искра-парк», оператором которого выступает Business Club. Срок договора составит семь лет (см. “Ъ” от 3 октября). С учетом этого поглощения объем сделок в сегменте сервисных офисов на рынке Москвы в январе—сентябре достиг 124,5 тыс. кв. м, увеличившись на 55% год к году, отмечают в CORE.XP.

София Мешкова