«Иранский след» не привел в Пенсильванию

Иран отвергает любые обвинения в подготовке покушения на экс-главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа, но будет добиваться привлечения этого политика к ответу за совершенное в период его правления убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, комментируя информацию разведслужб США о том, что Тегеран якобы планировал устранить Дональда Трампа. Тем временем сам господин Трамп, который на посту президента объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и попытался сделать из Исламской Республики международного изгоя, неожиданно признал: санкции против Тегерана «были не так уж необходимы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп после покушения в Пенсильвании

Фото: Gene J. Puskar, AP Дональд Трамп после покушения в Пенсильвании

Фото: Gene J. Puskar, AP

Поиск «иранского следа» в планах покушения на экс-президента Трампа — новая горячая тема американских СМИ после стрельбы в Пенсильвании — вызвал бурное негодование Тегерана. В заявлении официального представителя МИДа страны Насера Канаани, размещенном в среду в Telegram-канале дипломатического ведомства, отмечается:

«Исламская Республика Иран решительно отвергает любое вмешательство в вооруженное покушение на Трампа и все заявления о намерении Ирана совершить такой шаг, а также считает, что подобные обвинения имеют предвзятые политические цели и мотивы».

Попытавшись пресечь раскручивание в Америке новой антииранской кампании после покушения на Дональда Трампа, в Тегеране не стали скрывать, что имеют с ним давние счеты. В том же заявлении отмечается, что Тегеран будет добиваться привлечения экс-президента к ответственности за убийство генерала Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции. Силовая операция в Ираке, проведенная США в январе 2020 года, на финише президентского срока Дональда Трампа, предельно обострила отношения Вашингтона и Тегерана. В ответ на тот удар Иран нанес удары по базам США в Ираке.

Причиной нового скандала в отношениях с Тегераном стала информация CNN, ссылающегося на источники в американских спецслужбах. Как следует из материала телеканала, разведывательное сообщество США расследует версию о возможной причастности Тегерана к заговору с целью убийства Дональда Трампа. Никакие конкретные факты в материале телеканала не приводятся, но особо подчеркивается: «Нет указаний на то, что Томас Мэттью Крукс, который попытался убить экс-президента в субботу в штате Пенсильвания, был связан с данным заговором».

Такие сообщения делают еще более неопределенными перспективы нормализации американо-иранских отношений после недавней победы на внеочередных президентских выборах в Исламской Республике политика-реформатора Масуда Пезешкиана (его инаугурация намечена на 30 июля). «Отношения США и Ирана изменятся только после того, как Вашингтон откажется от своей враждебной политики,— заявил в интервью RT представитель МИД Ирана Насер Канаани.— Правда, которую нужно сказать: страны мира ненавидят давление и санкции США как никогда ранее».

Решительные заявления, не пытающиеся сгладить острые углы в отношениях с США, делает и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани. Как следует из его общения с журналистами в нью-йоркской штаб-квартире ООН, Вашингтон и его союзники, вводящие односторонние санкции, должны ответить за страдания многих народов, в том числе и народа Ирана.

Запад, впрочем, не намерен ослаблять давление на Тегеран. Последним подтверждением этого стало принятое в понедельник решение Совета ЕС продлить до 27 июля 2025 года режим санкций против Ирана за сотрудничество с Россией, а также «за поддержку вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря». В настоящее время под европейскими санкциями в соответствии с этим режимом находятся 12 физлиц и девять организаций Исламской Республики. Персональные санкции ЕС включают заморозку активов фигурантов черного списка на территории Евросоюза, а также запрет на поездки туда.

Между тем готовящийся к инаугурации Масуд Пезешкиан в конце прошлой недели опубликовал пространную статью в англоязычной газете Tehran Times, озаглавленную «Мое послание новому миру». Там он подробно разобрал причины кризиса в отношениях с Западом, а также определил условия нормализации ситуации. «США и их западные союзники злонамеренно использовали режим ядерного нераспространения, чтобы сфабриковать кризис в отношении иранской мирной ядерной программы вопреки оценкам их собственных разведывательных сообществ, и используют его для сохранения давления на наш народ. Я хочу подчеркнуть, что оборонная доктрина Ирана не содержит положений о ядерном оружии, и призываю США вынести уроки из прошлых ошибок и скорректировать соответствующим образом свою политику»,— написал избранный президент Ирана. «Ответственные лица в Вашингтоне должны признать, что политика натравливания стран региона друг на друга не приносит и не принесет успеха. Они должны смириться с этой реальностью и избегать нагнетания в имеющихся проблемных вопросах»,— добавил он.

При этом Масуд Пезешкиан указал на то, что с нетерпением ждет «начала конструктивного диалога с европейскими странами, чтобы направить отношения в правильное русло, основанное на принципах взаимного уважения и равноправия».

На этом фоне несколько неожиданное заявление в адрес Ирана сделал в интервью агентству Bloomberg сам Дональд Трамп — человек, который в ходе первого президентского срока инициировал односторонний выход Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном и попытался объединить своих союзников в новый антииранский фронт. «Санкционная политика США в ее нынешнем виде приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону. То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нашей страны. Так что я не люблю санкции»,— заявил Дональд Трамп. «В случае с Ираном я считал санкции очень полезными. Но в принципе и в этом случае подобные меры были не так уж необходимы»,— признался экс-президент.

Сергей Строкань