В Грузии протестующие перекрыли площадь возле здания парламента

В Тбилиси протестующие, несогласные с итогами парламентских выборов в Грузии, перекрыли площадь Свободы возле здания парламента.

Марш организовали грузинские оппозиционные партии, требующие пересчета голосов прошедших выборов. На видео с митинга видно, что протестующие также несут с собой флаги Евросоюза и зажигают файеры. О столкновениях с полицией не сообщается.

Серия новых митингов началась вчера, 9 ноября. Тогда оппозиционеры заявили, что демонстрации будут проходить ежедневно в разных местах столицы до тех пор, пока итоги голосования признают недействительными и назначат новые выборы.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» победила с результатом 54%. При этом экзитполы показали, что большинство голосов получили оппозиционные партии. 27 октября оппозиция заявила, что не признает результаты голосования, и объявила акции протеста. В демонстрациях также участвовала президент страны Саломе Зурабишвили.

Подробнее о митингах — в материале «Ъ» «Грузинская оппозиция хватается за фломастер».