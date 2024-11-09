В Тбилиси проходит акция против результатов парламентских выборов

В Тбилиси проходит очередная акция протеста против результатов парламентских выборов, которые прошли 26 октября. Две группы митингующих выдвинулись от Тбилисского университета и площади Марджанишвили в сторону центра города.

«Наша цель — добиться честных выборов в Грузии. Это борьба за свободу… Мы не позволим превратить нашу страну в Россию»,— сказал лидер оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе (цитата по Formula).

Протестующие во время марша держат в руках флаги Грузии и Евросоюза. Они скандируют «Нет российским выборам». Марш организовали грузинские оппозиционные партии, которые требуют пересчета голосов парламентских выборов.

По данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта» с результатом 54%. Согласно экзитполам, большинство голосов получили оппозиционные партии. 27 октября, на следующий день после выборов, грузинская оппозиция заявила о непризнании результатов и объявила об акциях протеста. В них среди прочих участвовала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузинскому премьеру нашли место не по алфавиту».