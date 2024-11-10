В Амстердаме задержали несколько десятков участников пропалестинской акции

Сотрудники полиции задержали в центре Амстердама несколько десятков человек, участвующих в несанкционированной акции в поддержку Палестины, пишет газета Algemeen Dagblad со ссылкой на сведения правоохранителей. В городе введено чрезвычайное положение до утра четверга, 14 ноября, потому проведение любых митингов на этот период запрещено.

По информации газеты, на площадь Дам в Амстердаме, несмотря на запрет полиции, пришли около сотни людей. После того как демонстрантам было сделано несколько предупреждений, правоохранители начали оттеснять протестующих с площади. Задержанных участников акции увезли на автобусах. По словам корреспондента Algemeen Dagblad, атмосфера на площади «не выглядела очень напряженной, а даже несколько дружелюбной».

В Амстердаме 8 ноября после окончания футбольного матча между командами «Аякс» и «Маккаби» из Тель-Авива болельщики израильского клуба подверглись нападению. Нападавшие были вооружены холодным оружием, некоторые из них несли палестинские флаги и выкрикивали пропалестинские лозунги. По данным МИД Израиля, пострадали по меньшей мере десять израильтян.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 57 человек, которые могли быть причастны к нападениям. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал нападения на израильтян антисемитскими и подчеркнул, что они «совершенно недопустимы». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от властей Нидерландов принять решительные меры в отношении участников беспорядков.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сторонники Газы открыли фронт в Нидерландах».