Сторонники Газы открыли фронт в Нидерландах

Нидерланды оказались в центре громкого антисемитского скандала. Приехавшие в Амстердам болельщики тель-авивского футбольного клуба «Маккаби» подверглись нападению сторонников Палестины, вооруженных холодным оружием. Как минимум пять человек госпитализированы с ножевыми ранениями. Еврейское государство попросило местные власти усилить меры безопасности для еврейской общины и направило самолеты для эвакуации израильских граждан. Кроме того, Нидерланды посетил со срочным визитом глава МИД Израиля Гидеон Саар, которого утвердили в этой должности в ночь на 8 ноября. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что страна превращается в «европейскую Газу», и призвал к депортации виновных в погромах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам беспорядков в Амстердаме, спровоцированных вооруженными сторонниками Палестины, полиция задержала более 60 человек

Фото: JEROEN JUMELET / EPA / ТАСС По итогам беспорядков в Амстердаме, спровоцированных вооруженными сторонниками Палестины, полиция задержала более 60 человек

Фото: JEROEN JUMELET / EPA / ТАСС

«В связи с серьезными инцидентами в Амстердаме глава МИД Израиля Гидеон Саар по согласованию с премьер-министром (Биньямином Нетаньяху.— “Ъ”) вылетел со срочным политическим визитом в Нидерланды»,— заявили в пятницу в пресс-службе внешнеполитического ведомства, рассказав: в ходе переговоров с голландским руководством новоназначенный министр (Кнессет утвердил его в этой должности в ночь на 8 ноября) «разъяснит важность борьбы с антисемитизмом». Еврейское государство, как отмечалось в заявлении, уверено: погромы в Амстердаме направлены против его «права на существование и самозащиту».

Помимо этого, Биньямин Нетаньяху распорядился срочно отправить в Нидерланды самолеты для эвакуации соотечественников. А Совет национальной безопасности еврейского государства призвал израильтян, которые находятся в Амстердаме, укрыться в отелях.

Господин Нетаньяху даже рассматривал вариант с отправкой в Нидерланды специальной армейской миссии, однако позже от этой идеи отказался.

Всплеск насилия произошел по завершении футбольного матча между местным «Аяксом» и тель-авивским «Маккаби» (5:0), который проходил в четверг вечером в рамках Лиги Европы. У выхода со стадиона болельщиков израильского клуба атаковали злоумышленники, вооруженные ножами.

По данным местных властей, как минимум пять человек были госпитализированы с ножевыми ранениями. Задержаны более 60 подозреваемых.

Биньямин Нетаньяху провел срочный телефонный разговор со своим голландским коллегой Диком Схофом. Израильский лидер указал на исключительную важность того, чтобы руководство Нидерландов смогло гарантировать безопасность не только находящихся в стране израильтян, но и местной еврейской общины. Он подчеркнул, что крайне серьезно относится к «спланированному антисемитскому нападению», сообщила канцелярия премьера.

Между тем свое слово сказал и МИД Палестины. Там призвали правительство Нидерландов «провести расследование в отношении участников беспорядков и защитить палестинцев и арабов в королевстве».

По утверждениям палестинской стороны, израильские фанаты, приехавшие в Амстердам, выкрикивали «антиарабские лозунги», а также неуважительно обращались с палестинской символикой, в том числе с флагом Палестины.

МИД призвал осудить действия израильтян и не допустить повторения таких инцидентов.

Мэрия Амстердама просчитывала риски накануне матча. Она усилила меры безопасности, признала ряд городских районов зонами особого риска и распорядилась перенести демонстрацию, которую сторонники Палестины намеревались провести у стадиона.

Но избежать конфликта это не помогло.

Министр юстиции Нидерландов Давид ван Вил констатировал, что случившееся «не имеет ничего общего с футбольными беспорядками». «Здесь искали израильтян. Людей спрашивали, к какой нации они принадлежат. Если это были израильтяне, их избивали. Это чистый антисемитизм»,— заметил господин ван Вил.

В свою очередь, лидер крайне правых Герт Вилдерс посетовал на то, что Нидерланды превратились «в европейскую Газу». «Мусульмане с палестинскими флагами охотятся на евреев. Я не приму этого, никогда»,— написал политик в соцсети X.

Господин Вилдерс сообщил о намерении созвать экстренные дебаты с премьер-министром страны. По его словам, «осудить охоту на евреев недостаточно». Виновники погромов должны покинуть страну, подчеркивает председатель Партии свободы. Из его заявлений следует, что правые будут настаивать на процедуре денатурализации, если выяснится, что некоторые нападавшие имеют голландское гражданство. Парламентские дебаты, как ожидается, состоятся на следующей неделе.

Теперь внимание европейских органов безопасности, вероятно, будет приковано к Парижу, где через неделю французская сборная должна сыграть с израильтянами в рамках Лиги наций. Глава французского МВД Брюно Ретайо уже заявил, что амстердамские погромы не заставят перенести матч, потому что «Франция не отступает».

Нил Кербелов