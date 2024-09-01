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Коммерсантъ FM
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«Лютый» налет на Россию

Отражена крупнейшая воздушная атака ВСУ

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак беспилотников на Россию с февраля 2022 года. Минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 дронов, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями. При этом в отличие от предыдущих атак организаторы последней, судя по всему, выбрали приоритетом удар по объектам энергетической инфраструктуры — Конаковской и Каширской ГРЭС и Московскому НПЗ в Капотне. В этих случаях вместо традиционных «Бобров» использовались более мощные дроны «Лютый».

Последствия пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после попадания БПЛА

Последствия пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Последствия пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О первой отраженной в воскресенье атаке беспилотника мэр Москвы Сергей Собянин сообщил около часа ночи. По его словам, дрон летел в сторону столицы, но был нейтрализован в Подольске. В течение ночи БПЛА были подавлены или сбиты в Ступино, Ленинском и Одинцовском городских округах, а также в Раменском — где, как сообщили очевидцы, дрон упал на сарай рядом с частным домом в деревне Дурниха, повредив оба строения. Из-за атаки беспилотников в трех аэропортах Москвы задержали 74 рейса, отметили в Росавиации.

Из сообщений в Telegram-канале мэра следует, что в ночь на 1 сентября в Москву пытались прорваться 11 дронов — это повторяет по масштабу атаку 21 августа, о которой сообщал “Ъ”. Одной целей украинского налета стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Первый беспилотник был сбит в районе МНПЗ около шести утра, но следующему удалось долететь до одного из сооружений на территории завода, после чего оно загорелось. Как сообщили в МЧС, возгоранию присвоили второй номер сложности. В 11 утра мэр Сергей Собянин рассказал о локализации пожара и заверил, что угрозы для людей и функционирования завода нет.

Этой ночью дроны также атаковали Каширскую и Конаковскую ГРЭС. Глава Каширы Михаил Шувалов сообщил об отсутствии разрушений и пожаров, добавив, что по станции пытались ударить три беспилотника.

Власти Тверской области, со своей стороны, заявили о пяти сбитых дронах в районе Конаково. «Возгорание, произошедшее в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Конаковский округ Тверской области, ликвидировано. Пострадавших нет, газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме»,— сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Наиболее масштабную атаку беспилотников пережили Курская (46 БПЛА), Брянская (34) и Воронежская (28) области. Власти этих регионов объявили опасность ударов дронов еще вечером 31 августа. По итогам атаки в Воронежской области, как сообщили местные жители в соцсетях, обломки беспилотников повредили три частных дома, на территории одного из них загорелась трава. Несколько БПЛА уничтожили на подлете к Белгороду, из-за чего в области были повреждены семь частных домов. Кроме того, о нейтрализации дронов отчитались власти Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской и Ивановской областей. О пострадавших и значительных разрушениях в результате атак не сообщается.

Следственные органы СКР, по данным “Ъ”, проводят проверки, по результатам которых будут возбуждены уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ). Впоследствии они будут объединены с предыдущими делами о налетах дронов на российские регионы.

В свою очередь, руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев сообщил “Ъ”, что Москву и Конаковскую ГРЭС, судя по видеозаписям, атаковали дроны-камикадзе «Лютый». Эти БПЛА с размахом крыльев 6,7 м оснащены двигателем внутреннего сгорания и могут пролететь более 1 тыс. км в течение семи-восьми часов. Вместе с беспилотником «Бобр» в последние месяцы «Лютый» регулярно используется для атак на российские регионы, особенно на инфрастуктурные объекты в глубине России.

Максим Александров

Крупнейшие удары БПЛА по России

История вопроса

Атака беспилотников 1 сентября 2024 года стала самой массовой с начала СВО: Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов.

21 июня 2024 года сообщалось об уничтожении 114 БПЛА в небе над четырьмя регионами РФ и еще шести безэкипажных катеров в акватории Черного моря. 70 беспилотников были перехвачены над территорией Крыма и Черным морем, еще 43 — в небе над Краснодарским краем.

14 августа 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 117 дронов и четырех ракет над восемью российскими регионами. Над Курской областью было сбито 37 БПЛА и 4 ракеты, еще 37 дронов уничтожили над Воронежской областью.

17 мая 2024 года Минобороны сообщило о ликвидации 101 БПЛА и еще шести морских беспилотников на территории пяти регионов. 50 объектов было уничтожено в небе над Крымом, еще 44 сбиты в Краснодарском крае. В результате атаки, по сообщениям властей, произошли возгорания на территории трех нефтяных предприятий в Новороссийске и НПЗ в Туапсе.

22 июля 2024 года Минобороны заявило об уничтожении 78 БПЛА над пятью регионами РФ, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Больше всего дронов — 47 единиц — было сбито над Ростовской областью.

9 августа 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов. Тогда атаки были зафиксированы в восьми российских регионах. 26 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, 19 — над Липецкой.

27 апреля 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 68 БПЛА, 66 из которых были сбиты над Краснодарским краем. Атаке подверглись три НПЗ.

13 марта 2024 года Минобороны РФ сообщило об уничтожении 65 беспилотников над шестью регионами РФ. Целями атак, в частности, были НПЗ в Ленинградской, Ростовской и Рязанской областях, а также здание ФСБ в Белгородской области.

Фотогалерея

Основные события СВО за август 2024 года

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30 августа ФСБ России задержала двух граждан Колумбии — Хосе Арона Аранду Медину и Александера Анте (на фото) — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Утверждается, что при обысках у них были найдены военная форма с символикой батальона «Карпатская сечь» и документы, «подтверждающие их незаконные действия»

30 августа ФСБ России задержала двух граждан Колумбии — Хосе Арона Аранду Медину и Александера Анте (на фото) — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Утверждается, что при обысках у них были найдены военная форма с символикой батальона «Карпатская сечь» и документы, «подтверждающие их незаконные действия»

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

26 августа Вооруженные силы Украины потеряли один из первых переданных стране истребителей F-16, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По его данным, самолет разбился в результате ошибки пилота. Первую партию F-16 Украина получила в конце июля &lt;br>На фото: церемония прощания с украинским пилотом F-16 в Шепетовке Хмельницкой области

26 августа Вооруженные силы Украины потеряли один из первых переданных стране истребителей F-16, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По его данным, самолет разбился в результате ошибки пилота. Первую партию F-16 Украина получила в конце июля
На фото: церемония прощания с украинским пилотом F-16 в Шепетовке Хмельницкой области

Фото: Libkos / Getty Images

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 августа сообщил, что из-за напряженной оперативной обстановки были отселены жители сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа &lt;br>На фото: оперативное заседание правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 августа сообщил, что из-за напряженной оперативной обстановки были отселены жители сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа
На фото: оперативное заседание правительства Белгородской области

Фото: @vvgladkov

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении корреспондентов немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной (на фото), незаконно проникших в Суджу через границу

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении корреспондентов немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной (на фото), незаконно проникших в Суджу через границу

Фото: @natasya.nagorna

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) осмотрел территорию Курской АЭС после обстрела со стороны Украины. По итогам визита он заявил о «возникновении опасности ядерного инцидента»

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) осмотрел территорию Курской АЭС после обстрела со стороны Украины. По итогам визита он заявил о «возникновении опасности ядерного инцидента»

Фото: Rosatom State Atomic Energy Corporation / AP

26 августа украинские беспилотники атаковали жилые дома в Саратове и Энгельсе. В результате жительница дома Волга-Sky в Саратове (на фото) была госпитализирована

26 августа украинские беспилотники атаковали жилые дома в Саратове и Энгельсе. В результате жительница дома Волга-Sky в Саратове (на фото) была госпитализирована

Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина

25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали

25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали

Фото: @vvgladkov

В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters &lt;br/> На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию

В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters
На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию

Фото: Reuters

24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области

24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области

Фото: кадр видео Минобороны РФ

23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией

23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией

Фото: Reuters

22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом

22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА

22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА

Фото: 161.ru

21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения

21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения

Фото: @sobakin_mn

21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах

21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области

21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа

В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа

Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата

20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России

17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи

17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи

Фото: @stefania_battistini

16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек

16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»

14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»

Фото: Соцсети Владимира Журавлева

На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек

На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба президента РФ

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек. &lt;br/>На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.
На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии &lt;br>На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения &lt;br>На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины &lt;br>На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять &lt;br>На фото: последствия обстрела города Суджа

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения &lt;br>На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР &lt;br>На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16 &lt;br>На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили &lt;br>На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

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30 августа ФСБ России задержала двух граждан Колумбии — Хосе Арона Аранду Медину и Александера Анте (на фото) — по подозрению в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Утверждается, что при обысках у них были найдены военная форма с символикой батальона «Карпатская сечь» и документы, «подтверждающие их незаконные действия»

Фото: кадр видео ЦОС ФСБ

26 августа Вооруженные силы Украины потеряли один из первых переданных стране истребителей F-16, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По его данным, самолет разбился в результате ошибки пилота. Первую партию F-16 Украина получила в конце июля
На фото: церемония прощания с украинским пилотом F-16 в Шепетовке Хмельницкой области

Фото: Libkos / Getty Images

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 августа сообщил, что из-за напряженной оперативной обстановки были отселены жители сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа
На фото: оперативное заседание правительства Белгородской области

Фото: @vvgladkov

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении корреспондентов немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николаса Симона Коннолли и украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной (на фото), незаконно проникших в Суджу через границу

Фото: @natasya.nagorna

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (в центре) осмотрел территорию Курской АЭС после обстрела со стороны Украины. По итогам визита он заявил о «возникновении опасности ядерного инцидента»

Фото: Rosatom State Atomic Energy Corporation / AP

26 августа украинские беспилотники атаковали жилые дома в Саратове и Энгельсе. В результате жительница дома Волга-Sky в Саратове (на фото) была госпитализирована

Фото: Коммерсантъ / Дарья Васенина

25 августа. Последствия обстрела ВСУ села Ракитное Белгородской области, в результате пять человек погибли и еще 13 пострадали

Фото: @vvgladkov

В ночь на 25 августа в результате обстрела гостиницы в Краматорске на подконтрольной Украине территории ДНР пострадали журналисты новостного агентства Reuters
На фото: экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию

Фото: Reuters

24 августа состоялся обмен военнопленными между Москвой и Киевом, в результате которого в Россию были возвращены 115 солдат, захваченных ВСУ в Курской области

Фото: кадр видео Минобороны РФ

23 августа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) жмет руку президенту Украины Владимиру Зеленскому во время государственного визита в Киев, в ходе которого он призвал к мирному урегулированию конфликта с Россией

Фото: Reuters

22 августа стало известно о нанесении ВСУ удара по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, в результате которого затонул паром и сгорели 30 цистерн с топливом

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

22 августа. На нефтебазе в городе Пролетарск Ростовской области пятый день продолжается пожар, начавшийся после атаки БПЛА

Фото: 161.ru

21 августа в результате уничтожения БПЛА в нескольких домах поселка Большое Петровское Чеховского района Подмосковья были выбиты окна и повреждены ограждения

Фото: @sobakin_mn

21 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (второй слева) принял от «Народного фронта» средства РЭБ, которые установят на пассажирские автобусы в приграничных с Украиной районах

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

21 августа ЦИК перенес на неопределенный срок муниципальные выборы в Льгове и еще шести приграничных районах Курской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В результате наступления на покровском направлении в августе ВС РФ заняли более 10 населенных пунктов ДНР. Самый большой из них — пгт Новгородское, также известный как Нью-Йорк, перешел под контроль российской армии 20 августа

Фото: Jana Cavojska / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

20 августа Верховная рада приняла закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ Московского патриархата

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

17 августа МЧС сообщило, что около 10 тыс. жителей Курской области находятся в 171 пункте временного размещения в 24 регионах России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

17 августа ФСБ завела уголовное дело на итальянских журналисток Симони Трайни и Стефани Баттистини (на фото) за незаконное пересечение государственной границы РФ после публикации их репортажа из Суджи

Фото: @stefania_battistini

16 августа в Донецке в результате обстрела загорелся торговый центр «Галактика». По данным СМИ, в момент атаки в нем находилось примерно 100 человек

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

14 августа генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева (на фото) в рамках дела о подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»

Фото: Соцсети Владимира Журавлева

На оперативном совещании Совбеза РФ по ситуации в приграничных с Украиной регионах 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил Владимиру Путину, что под контролем ВСУ находится 28 населенных пунктов с населением до 2 тыс. человек

Фото: пресс-служба президента РФ

В ночь с 11 на 12 августа на девятиэтажный жилой дом в Курске упала сбитая украинская ракета. В результате частично обрушился фасад здания и возник пожар, 15 человек были госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

11 августа на одной из градирен Запорожской АЭС произошел пожар. По данным «Росатома», причиной возгорания стали атаки БПЛА 11 августа. Украина свою ответственность за инцидент не признала, инспекторы МАГАТЭ не смогли сделать однозначных выводов о причинах пожара

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. Из приграничных районов были эвакуированы более 120 тыс. человек.
На фото: волонтерский медпункт для раненных жителей курской области и военных

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа МЧС РФ объявило в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Местные власти описывают ситуацию как сложную и напряженную. Продолжается эвакуация. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что на стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в области, среди них восемь детей, 12 человек — в тяжелом состоянии
На фото: обстрелянный автомобиль скорой медицинской помощи под городом Суджа

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

9 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в многоквартирный дом в Шебекино попали четыре дрона ВСУ. В нескольких квартирах начался пожар. В ночь на 9 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над регионом, сообщили в Минобороны РФ

Фото: @vvgladkov

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил главнокомандующему, что продвижение противника «вглубь территории на Курском направлении остановлено» и подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ «продолжают уничтожать противника»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

7 августа при атаке беспилотника в Курской области пострадал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. На следующий день он был доставлен в НИИ Склифосовского (на фото). Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста

Фото: @dzdmos

7 августа в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации, проводится эвакуация местных жителей с приграничных территорий. Развернут 21 пункт временного размещения
На фото: разбитый после обстрела дронами гражданский автомобиль на трассе между Курском и Суджей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под обстрел ВСУ попал Свято-Николаевский Белогорский монастырь в селе Горналь Курской области. Из него были эвакуированы 17 человек

Фото: курская-епархия.рф

По данным Минобороны РФ, утром 6 августа ВСУ перешли в наступление в районе Курской области с целью захвата участка Суджанского района, прилегающего к границе с Украиной. В атаке участвовали около 1 тыс. военнослужащих ВСУ, были задействованы танки и бронемашины
На фото: кадры поражения военной техники ВСУ на границе Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

6 августа Курская область подверглась массированной атаке со стороны Украины. В результате обстрелов и атак украинских беспилотников пострадало более 30 человек, погибли пять
На фото: последствия обстрела города Суджа

Фото: @gubernator_46

5 августа президент РФ Владимир Путин распространил на сотрудников СКР правило о выплате в 5 млн руб. в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн руб. — в случае ранения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

4 августа ВСУ выпустили по Луганску 12 ракет ATACMS и Storm Shadow, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Около 30 жилых домов получили повреждения
На фото: обломки ракеты ATACMS, сбитой средствами ПВО под Луганском

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Минобороны РФ 4 августа сообщило о взятии под контроль села Новоселовка Первая в ДНР
На фото: танк Т-80 группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Минобороны РФ с просьбой предоставить полномочия властям республики создавать полки и батальоны, чтобы впоследствии отправлять их в зону СВО

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

4 августа первые 10 из 79 истребителей F-16, которые западные страны обещали передать ВСУ, доставили на территорию Украины. В июле Минобороны РФ сообщало, что компания «ФОРЭС» выплатит вознаграждение в размере 15 млн руб. за первый уничтоженный F-16
На фото: президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 на аэродроме под Киевом во время празднования дня ВВС Украины, 4 августа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В прибрежной зоне в Севастополе идет установка бетонных укрытий, которые должны помочь отдыхающим спрятаться в случае обстрела пляжей, сообщил 2 августа в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Всего, по его словам, в городе поставят около 600 таких укрытий

Фото: Телеграм-канал Михаила Развожаева

В ночь 2 августа силы ПВО уничтожили над Севастополем несколько БПЛА и ракет ATACMS, их части упали в жилых районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Одна ракета ATACMS попала в девятиэтажку на улице Симонка, пробила крышу, но не взорвалась. Пиротехники МЧС позже вывезли ее на полигон и уничтожили
На фото: уничтожение боеприпаса в Севастополе

Фото: кадр видео @mchs_official

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