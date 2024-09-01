«Лютый» налет на Россию

В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак беспилотников на Россию с февраля 2022 года. Минобороны отчиталось об «уничтожении и перехвате» 158 дронов, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями. При этом в отличие от предыдущих атак организаторы последней, судя по всему, выбрали приоритетом удар по объектам энергетической инфраструктуры — Конаковской и Каширской ГРЭС и Московскому НПЗ в Капотне. В этих случаях вместо традиционных «Бобров» использовались более мощные дроны «Лютый».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Последствия пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после попадания БПЛА

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О первой отраженной в воскресенье атаке беспилотника мэр Москвы Сергей Собянин сообщил около часа ночи. По его словам, дрон летел в сторону столицы, но был нейтрализован в Подольске. В течение ночи БПЛА были подавлены или сбиты в Ступино, Ленинском и Одинцовском городских округах, а также в Раменском — где, как сообщили очевидцы, дрон упал на сарай рядом с частным домом в деревне Дурниха, повредив оба строения. Из-за атаки беспилотников в трех аэропортах Москвы задержали 74 рейса, отметили в Росавиации.

Из сообщений в Telegram-канале мэра следует, что в ночь на 1 сентября в Москву пытались прорваться 11 дронов — это повторяет по масштабу атаку 21 августа, о которой сообщал “Ъ”. Одной целей украинского налета стал Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Первый беспилотник был сбит в районе МНПЗ около шести утра, но следующему удалось долететь до одного из сооружений на территории завода, после чего оно загорелось. Как сообщили в МЧС, возгоранию присвоили второй номер сложности. В 11 утра мэр Сергей Собянин рассказал о локализации пожара и заверил, что угрозы для людей и функционирования завода нет.

Этой ночью дроны также атаковали Каширскую и Конаковскую ГРЭС. Глава Каширы Михаил Шувалов сообщил об отсутствии разрушений и пожаров, добавив, что по станции пытались ударить три беспилотника.

Власти Тверской области, со своей стороны, заявили о пяти сбитых дронах в районе Конаково. «Возгорание, произошедшее в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на Конаковский округ Тверской области, ликвидировано. Пострадавших нет, газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме»,— сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Наиболее масштабную атаку беспилотников пережили Курская (46 БПЛА), Брянская (34) и Воронежская (28) области. Власти этих регионов объявили опасность ударов дронов еще вечером 31 августа. По итогам атаки в Воронежской области, как сообщили местные жители в соцсетях, обломки беспилотников повредили три частных дома, на территории одного из них загорелась трава. Несколько БПЛА уничтожили на подлете к Белгороду, из-за чего в области были повреждены семь частных домов. Кроме того, о нейтрализации дронов отчитались власти Калужской, Липецкой, Тульской, Тамбовской, Смоленской, Орловской и Ивановской областей. О пострадавших и значительных разрушениях в результате атак не сообщается.

Следственные органы СКР, по данным “Ъ”, проводят проверки, по результатам которых будут возбуждены уголовные дела о теракте (ст. 205 УК РФ). Впоследствии они будут объединены с предыдущими делами о налетах дронов на российские регионы.

В свою очередь, руководитель Международного учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев сообщил “Ъ”, что Москву и Конаковскую ГРЭС, судя по видеозаписям, атаковали дроны-камикадзе «Лютый». Эти БПЛА с размахом крыльев 6,7 м оснащены двигателем внутреннего сгорания и могут пролететь более 1 тыс. км в течение семи-восьми часов. Вместе с беспилотником «Бобр» в последние месяцы «Лютый» регулярно используется для атак на российские регионы, особенно на инфрастуктурные объекты в глубине России.

Максим Александров

Крупнейшие удары БПЛА по России История вопроса Атака беспилотников 1 сентября 2024 года стала самой массовой с начала СВО: Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. 21 июня 2024 года сообщалось об уничтожении 114 БПЛА в небе над четырьмя регионами РФ и еще шести безэкипажных катеров в акватории Черного моря. 70 беспилотников были перехвачены над территорией Крыма и Черным морем, еще 43 — в небе над Краснодарским краем. 14 августа 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 117 дронов и четырех ракет над восемью российскими регионами. Над Курской областью было сбито 37 БПЛА и 4 ракеты, еще 37 дронов уничтожили над Воронежской областью. 17 мая 2024 года Минобороны сообщило о ликвидации 101 БПЛА и еще шести морских беспилотников на территории пяти регионов. 50 объектов было уничтожено в небе над Крымом, еще 44 сбиты в Краснодарском крае. В результате атаки, по сообщениям властей, произошли возгорания на территории трех нефтяных предприятий в Новороссийске и НПЗ в Туапсе. 22 июля 2024 года Минобороны заявило об уничтожении 78 БПЛА над пятью регионами РФ, а также над акваторией Черного и Азовского морей. Больше всего дронов — 47 единиц — было сбито над Ростовской областью. 9 августа 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 75 дронов. Тогда атаки были зафиксированы в восьми российских регионах. 26 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, 19 — над Липецкой. 27 апреля 2024 года Минобороны отчиталось об уничтожении 68 БПЛА, 66 из которых были сбиты над Краснодарским краем. Атаке подверглись три НПЗ. 13 марта 2024 года Минобороны РФ сообщило об уничтожении 65 беспилотников над шестью регионами РФ. Целями атак, в частности, были НПЗ в Ленинградской, Ростовской и Рязанской областях, а также здание ФСБ в Белгородской области.