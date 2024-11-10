Ограничения на полеты в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Они вводились для обеспечения безопасности на фоне атаки беспилотников на Московскую область. На запасные аэродромы ушли 36 рейсов.

В Домодедово и Жуковском ограничения действовали с 8:03 мск, в Шереметьево — с 9:45 мск. Они были отменены во всех трех аэропортах в 10:32 мск.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, всего на подлете к Москве утром сегодня, 10 ноября, сбили 32 беспилотника. Дроны сбиты в подмосковных округах Раменское, Домодедово и Коломна.

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, при атаке на Раменское после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Была ранена 52-летняя жительница поселка. Ее госпитализировали с ожогами в состоянии средней тяжести.

Утром 10 ноября помимо Московской области дроны также были сбиты над Калужской, Орловской и Тульской областями. Минобороны сообщало, что в ночь на 10 ноября над Брянской областью уничтожены 17 БПЛА, над Ростовской — 3, над Белгородской — 2, над Курской — 1.

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