Совфед одобрил ужесточение миграционной политики

Совет федерации одобрил пакет законов, внесенных депутатами Госдумы и направленных на противодействие незаконной миграции. Первый закон относит организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой, к особо тяжким преступлениям. Инициатива предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет и штрафа от 3 млн до 5 млн руб.

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В частности, также усиливается с трех до пяти лет лишения свободы максимальное наказание за преступления, связанные с фиктивными регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан. Как тяжкое преступление будет квалифицироваться подделка документов, совершенная по предварительному сговору организованной группой или же в целях совершения другого преступления.

Один из законов также вводит запрет на передачу третьем лицам прав и обязанностей по организации и проведению комплексного экзамена для мигрантов. Проводить экзамен и выдавать сертификат смогут только госучреждения. Перечень таких учреждений и размер платы за сдачу экзамена будет утверждать правительство.

Последний закон подразумевает введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, где размещены предложения о незаконных услугах для мигрантов, а также информация о способах организации незаконной миграции. Такие данные будут основанием для внесения ресурса в единый реестр запрещенный информации Роскомнадзора.

В конце октября председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что с начала 2024 года депутаты приняли семь законов, регулирующих миграционную политику. Как сообщал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, с начала текущего года число иностранных граждан, находящихся в России нелегально, выросло почти на 40%.

Об изменениях в миграционной политике — в публикации «Ъ» «Из тени в свет перелетая».