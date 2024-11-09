Обвиняемый в гибели соседей петербуржец признался, что курил пьяным в постели

Как сообщили источники «Ъ-СПб» в правоохранительных органах, во время допроса 49-летний Сергей Ярмоченко, обвиняемый в гибели нескольких человек, рассказал, что в день трагедии выпивал спиртное вместе двумя сожителями на кухне, а затем ушел в свою комнату, где закурил в постели. Он сообщил, что после этого, не потушив сигарету, отправился на улицу, чтобы просить у прохожих мелочи на пиво.

Фигурант пояснил, что по возвращению обнаружил перед входной дверью дымовую завесу, но не стал заходить внутрь, ровно как и вызывать пожарных и другие экстренные службы. Петербуржец признался, что пристрастился к алкоголю 13 лет назад, отметил, что раньше работал на стройке, имеет несколько судимостей за кражи и вымогательства, но точно не помнит, сколько именно.

В субботу, 9 ноября, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Ярмоченко по обвинению в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в результате пожара в доме на 5-й Советской улице, в котором погибло пять человек, включая двух несовершеннолетних детей и обездвиженного инвалида.

«С учетом мнения прокурора, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 07.01.2025», – сообщила пресс-служба надзорного органа.

В объединенной пресс-службе петербургских судов уточнили, что выездное заседание было проведено в Александровской больнице. Прокуратура поставила ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

Андрей Кучеров