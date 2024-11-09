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Следствие попросило арестовать предполагаемого виновника пожара на 5-й Советской

Следствие попросило суд арестовать предполагаемого виновника пожара в доме на 5-й Советской улице, где в результате инцидента скончались пять человек, сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, ночью 8 ноября злоумышленник, находясь в коммунальной квартире в состоянии алкогольного опьянения, допустил неосторожное обращение с огнем. Жертвами пожара стали пять соседей мужчины, включая двух несовершеннолетних. Фигуранту дела уже предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в квартирном пожаре на Будапештской улице погибла женщина. Огонь объял один квадратный метр, на его тушение сотрудникам МЧС потребовался час. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Андрей Маркелов

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