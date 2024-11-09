Лидер Афганистана лишил МВД, Минобороны и разведку права выдавать оружие

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада выпустил указ, которым Минобороны, МВД и Главное управление разведки были лишены права на распределение и раздачу оружия, боеприпасов и военной техники. Теперь этим будет заниматься сам господин Ахундзада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Afghan Islamic Press / AP Фото: Afghan Islamic Press / AP

Подписанный им указ состоит из восьми пунктов, сообщил официальный представитель Исламского Эмирата Забихулла Муджахид. «Эта мера направлена на обеспечение лучшей защиты вооружения, чтобы оружие и другие военные средства не использовались в ситуациях, когда они не нужны, а также на повышение общей безопасности этого оружия»,— пояснил пресс-секретарь (цитата по Tolo News).

Как пояснил представитель МВД Абдул Матин Кани, теперь любое «избыточное» или изъятое оружие, хранящееся на складах как госсобственность, будет распределяться только по указанию руководства страны. Любые запросы от служб безопасности или властей должны будут получить одобрение лидера Афганистана. В министерстве добавили, что указ также требует, чтобы лицензии на огнестрельное оружие для гражданских организаций, торговцев и граждан выдавались исключительно МВД.

Эксперт по военным вопросам Залмай Афган Яр охарактеризовал директиву как позитивный шаг. По его словам, у власти в Афганистане «всегда были люди, которые использовали оружие в личных целях».

В октябре в Москве прошло шестое заседание по Афганистану в «московском формате». В Кабуле всячески призывают снять с «Талибана» статус «террористической организации, запрещенной в РФ». При этом, несмотря на запреты властей, в стране продолжают расти посевы опиумного мака. В том же месяце страны БРИКС выступили за срочное урегулирование в Афганистане и соблюдение прав афганцев, в том числе женщин и девочек. В конце октября женщинам в стране запретили публично разговаривать друг с другом.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Кабул нацелил мир на соседей».