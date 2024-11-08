Русские ракетки развели по углам

В воскресенье в Турине начинается Nitto ATP Finals — итоговое состязание Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) c участием восьми лучших игроков мира и призовым фондом $15,25 млн. В отличие от двух прошлых лет в результате жеребьевки россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев оказались на предварительном этапе не в одной, а в разных группах. Главным фаворитом турнира, который последние два года завершался победами серба Новака Джоковича, считается лидер мирового рейтинга, прошлогодний финалист итальянец Янник Синнер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итальянский теннисист Янник Синнер является главным фаворитом итогового турнира ATP

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Итальянский теннисист Янник Синнер является главным фаворитом итогового турнира ATP

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Одна из главных особенностей мужских итоговых турниров предыдущих двух лет состояла в том, что Даниил Медведев и Андрей Рублев попадали на предварительном этапе в одну группу. Сейчас подобного варианта по воле жребия удалось избежать, и трактоваться это может двояко.

С одной стороны, Медведев и Рублев не мешают друг другу, то есть вероятность того, что оба пробьются в полуфинал, теоретически возрастает. С другой стороны, точно так же увеличиваются шансы их совместной неудачи. Учитывая результаты, которые россияне показывали в последние недели, вторая версия развития событий вроде бы выглядит более вероятной. Однако на самом деле ситуация не так уж пессимистична. Нюансы, которые могут помочь россиянам, в наличии тоже имеются.

Медведев (4-й в мире) оказался в группе, названной в честь экс первой ракетки мира румына Илие Настасе. Его соперники — Янник Синнер (1-й), Тейлор Фритц (5-й) и Алекс де Минаур (7-й). Австралийца сбрасывать со счетов не стоит, но в этой компании он пока выглядит аутсайдером, в то время как Синнер, конечно, является явным фаворитом не только своей группы, но всего турнира. Таким образом, для Медведева огромное значение приобретает первая встреча с Фритцем, которая пройдет в воскресенье днем.

С этим согласен тренер сборной России Игорь Куницын, который в разговоре с корреспондентом “Ъ” подчеркнул, что успешно стартовать Медведеву важно еще и с точки зрения психологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российский теннисист Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

«Проблемы с плечом, которые у Даниила были недавно на турнирах в Китае, остались позади, но после нескольких неудач ему требуется почувствовать уверенность в своих силах, и победа над Фритцем может этому способствовать»,— сказал эксперт.

В Турине американец может быть опасен. Два года назад он уже выступал там, вышел из группы и лишь на двух тай-брейках уступил в полуфинале Новаку Джоковичу. У Фритца отменная подача и великолепный острый удар справа. Однако это не тот соперник, которого следует опасаться Медведеву — теннисисту, имеющему в своей группе самый большой опыт участия в АТР Finals, бравшему в Лондоне титул в 2020 году и доходившему до финала в Турине в 2021-м.

Рублев (9-й), попавший в туринскую восьмерку лишь в понедельник благодаря решению Новака Джоковича отказаться от участия в АТР Finals, на первый взгляд находится в очень трудной ситуации. В его группе, носящей имя знаменитого австралийца Джона Ньюкомба, сразу два очень сильных соперника — Александр Зверев (2-й) и Карлос Алькарас (3-й). Однако там же находится норвежец Каспер Рууд (6-й), который в позапрошлом году дошел в Турине до финала, обыграв в полуфинале как раз Рублева, но нынешней осенью после US Open на личных состязаниях проиграл шесть матчей из семи и имеет худшее на нынешнем турнире соотношение побед и поражений со своими соперниками по группе — 4:12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российский теннисист Андрей Рублев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В понедельник Рублеву играть со Зверевым. Недавний триумф немецкого теннисиста на «мастерсе» в Париже говорит о том, что он находится в шикарной форме, к тому же год назад в Турине в заключительном туре группового этапа он обыграл россиянина в двух партиях.

Однако Куницын считает, что для Рублева не все потеряно.

«Зверев в начале турнира не всегда показывает свой максимальный уровень,— напомнил он.— Есть и один психологический момент. Александр выигрывал итоговый турнир два раза, считается сейчас одним из фаворитов и понимает, что от него многого ждут. Рублев же запрыгнул в последний вагон туринского поезда, когда тот уже набирал ход, и это наверняка добавило Андрею хорошего настроения. Да и общий счет их личных встреч — 3:6 в пользу Зверева — не выглядит для Рублева безнадежным».

В заключение отметим, что Россия уже пятый раз подряд делегирует на Nitto ATP Finals двух игроков. Если не считать запасных, то после 2015 года, когда в топ-8 попали швейцарцы Роджер Федерер и Станислас Вавринка, подобных примеров не было.

Евгений Федяков