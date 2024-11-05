Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Андрей Рублев получил королевский подарок

Отказ Новака Джоковича от выступления на АТР Finals гарантировал россиянину путевку в Турин

Определились все участники Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,25 млн, который в воскресенье стартует в Турине. После того, как во вторник прошлогодний чемпион этого состязания серб Новак Джокович снялся с него из-за травмы, последние три места в списке участников автоматически заняли норвежец Каспер Рууд, австралиец Алекс Де Минаур и россиянин Андрей Рублев, который в пятый раз подряд присоединится в восьмерке сильнейших теннисистов мира к своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

В этом году в пятый раз подряд на итоговом турнире АТР сыграют сразу два россиянина — Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев

В этом году в пятый раз подряд на итоговом турнире АТР сыграют сразу два россиянина — Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В этом году в пятый раз подряд на итоговом турнире АТР сыграют сразу два россиянина — Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Слухи о том, что Новак Джокович откажется от выступления на Nitto ATP Finals, пошли после того, как две недели назад серб снялся с парижского турнира категории Masters 1000, завершившегося в воскресенье победой Александра Зверева из Германии. А в минувший уикенд сербские теннисные журналисты утверждали это уже почти наверняка, ссылаясь на то, что их 37-летний соотечественник практически не тренируется. Во вторник же их информация получила свое официальное подтверждение.

Джокович действительно не выступит в Турине, где год назад выиграл итоговый турнир в седьмой раз, установив рекорд всех времен. В его коротком заявлении говорится, что причиной тому стала некая травма.

Скорее всего, речь идет о повреждении, мешавшем Джоковичу 17 октября в матче против первой ракетки мира Янника Синнера на показательном турнире 6 Kings Slam в Эр-Рияде, хотя не исключено, что ветеран в настоящее время опасается нагружать левое колено, прооперированное летом по ходу Roland Garros ради ускоренной подготовки к парижской Олимпиаде. В любом случае решение Джоковича означает, что он завершил нынешний сезон, имея в своем активе лишь один, хотя и крайне принципиальный для себя титул олимпийского чемпиона в одиночном разряде. Кроме того, впервые с 2001 года в составе участников итогового турнира не будет ни одного представителя бывшей «большой тройки», в которую кроме Джоковича входили швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

В этом сезоне борьба за право выступить на итоговом турнире отличалась необычайным упорством

Зато теперь путевку в Турин автоматически получил Андрей Рублев, который пока идет девятым в классификации, учитывающей рейтинговые очки, заработанные в нынешнем сезоне. На данный момент у россиянина 3720 баллов, и в ноябре прошлого года с таким показателем он легко прошел бы в первую восьмерку самостоятельно, однако перед началом этой недели его опережали не только Джокович, идущий в АТР Raсe шестым с 3900 очками, но и норвежец Каcпер Рууд (3855) и австралиец Алекс Де Минаур (3745). Теперь же скандинав и лучший теннисист Южного полушария вместе с Рублевым присоединятся к итальянцу Яннику Синнеру, Александру Звереву из Германии, который благодаря парижскому триумфу вырвался на второе место, испанцу Карлосу Алькарасу, россиянину Даниилу Медведеву и американцу Тейлору Фрицу.

В связи с этим можно отметить, что на итоговом турнире пятый раз подряд сыграют два сильнейших представителя России, причем два последних года они попадали в одну группу.

Жеребьевка предстоящего состязания состоится в четверг. Во вторник же во втором круге Moselle Open, турнира категории 250 во французском Метце, Рублев провел свой первый матч против итальянца Лоренцо Сонего и победил — 7:6 (7:3), 7:5, достигнув четвертьфинала. А уже через час он снялся с турнира, сославшись на травму.

Евгений Федяков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...