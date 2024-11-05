Андрей Рублев получил королевский подарок

Определились все участники Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $15,25 млн, который в воскресенье стартует в Турине. После того, как во вторник прошлогодний чемпион этого состязания серб Новак Джокович снялся с него из-за травмы, последние три места в списке участников автоматически заняли норвежец Каспер Рууд, австралиец Алекс Де Минаур и россиянин Андрей Рублев, который в пятый раз подряд присоединится в восьмерке сильнейших теннисистов мира к своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году в пятый раз подряд на итоговом турнире АТР сыграют сразу два россиянина — Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ В этом году в пятый раз подряд на итоговом турнире АТР сыграют сразу два россиянина — Андрей Рублев (слева) и Даниил Медведев

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Слухи о том, что Новак Джокович откажется от выступления на Nitto ATP Finals, пошли после того, как две недели назад серб снялся с парижского турнира категории Masters 1000, завершившегося в воскресенье победой Александра Зверева из Германии. А в минувший уикенд сербские теннисные журналисты утверждали это уже почти наверняка, ссылаясь на то, что их 37-летний соотечественник практически не тренируется. Во вторник же их информация получила свое официальное подтверждение.

Джокович действительно не выступит в Турине, где год назад выиграл итоговый турнир в седьмой раз, установив рекорд всех времен. В его коротком заявлении говорится, что причиной тому стала некая травма.

Скорее всего, речь идет о повреждении, мешавшем Джоковичу 17 октября в матче против первой ракетки мира Янника Синнера на показательном турнире 6 Kings Slam в Эр-Рияде, хотя не исключено, что ветеран в настоящее время опасается нагружать левое колено, прооперированное летом по ходу Roland Garros ради ускоренной подготовки к парижской Олимпиаде. В любом случае решение Джоковича означает, что он завершил нынешний сезон, имея в своем активе лишь один, хотя и крайне принципиальный для себя титул олимпийского чемпиона в одиночном разряде. Кроме того, впервые с 2001 года в составе участников итогового турнира не будет ни одного представителя бывшей «большой тройки», в которую кроме Джоковича входили швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Зато теперь путевку в Турин автоматически получил Андрей Рублев, который пока идет девятым в классификации, учитывающей рейтинговые очки, заработанные в нынешнем сезоне. На данный момент у россиянина 3720 баллов, и в ноябре прошлого года с таким показателем он легко прошел бы в первую восьмерку самостоятельно, однако перед началом этой недели его опережали не только Джокович, идущий в АТР Raсe шестым с 3900 очками, но и норвежец Каcпер Рууд (3855) и австралиец Алекс Де Минаур (3745). Теперь же скандинав и лучший теннисист Южного полушария вместе с Рублевым присоединятся к итальянцу Яннику Синнеру, Александру Звереву из Германии, который благодаря парижскому триумфу вырвался на второе место, испанцу Карлосу Алькарасу, россиянину Даниилу Медведеву и американцу Тейлору Фрицу.

В связи с этим можно отметить, что на итоговом турнире пятый раз подряд сыграют два сильнейших представителя России, причем два последних года они попадали в одну группу.

Жеребьевка предстоящего состязания состоится в четверг. Во вторник же во втором круге Moselle Open, турнира категории 250 во французском Метце, Рублев провел свой первый матч против итальянца Лоренцо Сонего и победил — 7:6 (7:3), 7:5, достигнув четвертьфинала. А уже через час он снялся с турнира, сославшись на травму.

Евгений Федяков