После операции «Нелегал-2024» из России уедут 20 тыс. иностранцев

В результате федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» из России выдворят или депортируют 20 тыс. иностранцев, которые находились на территории страны незаконно, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Она добавила, что при проведении операции было выявлено более 106 тыс. нарушений миграционного законодательства и было принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации. Было возбуждено более 4 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. В ходе операции также было возбуждено 684 уголовных дела по другим составам преступлений, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ, отметила госпожа Волк.

Мероприятие «Нелегал» ежегодно проводится совместно МВД России, ФСБ России, Росфинмониторингом и компетентными органами государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Его цель — противодействие нелегальной миграции и, в частности, пресечение деятельности организованных преступных групп. Ранее «Ъ» писал, что за неделю второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» судебные органы вынесли более 2 тыс. решений о выдворении иностранцев из Москвы.

О новых законах против нелегальной миграции – в материале «И пусть никто не уйдет ненаказанным».