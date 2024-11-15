Первое право

8 ноября в Москве прошла конференция по актуальным вопросам юридической помощи на принципах pro bono. Ее организовала первая в РФ платформа благотворительной юридической помощи LegalCharity. На сессии «Значимые и меняющие практику кейсы от сообщества LegalCharity» президент Русфонда Лев Амбиндер рассказал прецедентную историю возврата фонду неизрасходованных пожертвований на лечение певицы Жанны Фриске.

— Уважаемые коллеги, это история о том, как в 2017 году впервые за четверть века существования закона РФ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» в суде было установлено, кому на самом деле принадлежат деньги на банковском счету любого фонда. И до сих пор в обществе бытует мнение, будто деньги на наших счетах есть деньги благотворителей и предназначены они благополучателям, а фонд лишь паромщик на переправе. То есть посредник. Наша история о том, как суд впервые в российской практике зафиксировал своим решением, что фандрайзинговый фонд является собственником всех средств на своем банковском счету.

Это история о том, как юридическая фирма «Инфралекс» pro bono помогла Русфонду отстоять в суде пожертвования, несмотря на давление ряда чиновников, СМИ и благополучателей. Тут нужна справка. Русфонд — это журналистский проект, созданный в “Ъ” 28 лет назад в ответ на отчаянные просьбы граждан о финансовой помощи в лечении детей. Сейчас мы работаем со 138 СМИ и в соцсетях, всего собрано свыше 21,6 млрд руб., это сотни тысяч жертвователей ежегодно. В 2024 году уже собрано 1,5 млрд руб.

История с «благотворительным наследством» Жанны Фриске началась 20 января 2014 года в эфире «Первого канала» и на сайте Русфонда, а закончилась 2 августа 2019 года взысканием в пользу Русфонда неизрасходованных 21 633 214 руб.

Суть дела: благотворительные сборы в эфире «Первого», поступившие на счет Русфонда, мы перечислили певице после заключения договора с ней. По договору неизрасходованные деньги следовало вернуть в Русфонд для поддержки онкобольных детей. Всего было собрано 69 млн руб., это пожертвования свыше 960 тыс. телезрителей и читателей Русфонда. После смерти Жанны Фриске ее родные отказались возвращать неизрасходованный остаток. Их аргументы: это деньги телезрителей и пожертвованы они Жанне, а не Русфонду. И еще: сборы организовал «Первый канал», так что Русфонд ни при чем.

Да, казус состоял в том, что эти благотворительные сборы не были акцией Русфонда. Мы помогаем детям до 18 лет, на лечение которых нет средств из госбюджета и семьям которых лечение не по карману. Но коммерческая дирекция «Первого» попросила предоставить наш банковский счет. Принимая пожертвования, сам канал уплатил бы свыше трети сборов в качестве налогов. Мы тогда были партнерами «Первого канала» и согласились.

Родня Жанны Фриске не отчиталась перед Русфондом за траты. Певица умерла 15 июня 2015 года. Через полгода Русфонд затребовал отчет у наследников. Ответа не последовало, и мы отправились с иском в суд. Вести наше дело pro bono взялась фирма «Инфралекс», ее юрист Иван Шиёнок. В итоге 19 мая 2017 года Перовский районный суд Москвы полностью удовлетворил иск Русфонда. Потом последовали обращения наследников Жанны в Арбитражный и в Московский городской суд, но решение Перовского суда осталось неизменным.

Работая над делом, Иван Шиёнок вывел из благотворительного законодательства России следующую формулу: «Имущество, являющееся предметом пожертвования граждан и юридических лиц в пользу благотворительной организации, принадлежит этой организации на праве собственности». С этой формулой он выиграл иск в Перовском суде, и эта формула перекочевала в судебное постановление.

Еще до смерти Жанны ее родители вывели за границу оставшиеся пожертвования. Но была еще недвижимость, судебные приставы организовали ее продажу. В августе 2019-го Русфонд вернул последние миллионы из долга наследников певицы. В итоге все 21,6 млн руб. пошли на лечение девяти онкобольных детей.

Эту историю в течение пяти с половиной лет освещали сотни СМИ и тысячи блогеров. Есть и такой итог: в те годы Русфонд вышел на самые большие сборы. А когда в июне 2019-го закончился проект «Русфонд на Первом», мы не растеряли аудиторию.

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rusfond.ru/issues/1180

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека