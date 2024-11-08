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Играют все

«Игровой навигатор» для особых детей разработали в Петербурге

Уже 16 лет петербургская АНО «Физическая реабилитация» развивает системную реабилитацию в России. Начав с поддержки семей, где растут дети с двигательными нарушениями, сейчас АНО помогает и взрослым, а также вкладывает много сил в образование и поддержку специалистов. На конференции по эрго и физической терапии в Санкт-Петербургском медико-социальном институте в конце октября сотрудники «Физической реабилитации» представили обзор нового инструмента помощи семьям — «Игрового навигатора». Он разрабатывался два года и тестировался летом 2024-го в шести городах России — Москве, Тюмени, Кирове, Архангельске, Иванове, Улан-Удэ,— где работают организации—партнеры АНО.

Игра естественным образом развивает ребенка. Играя, человек понимает, как соотносятся между собой время и пространство, как двигается тело, как думает голова. Играя, ребенок учится тому, как устроен он сам и мир вокруг него, как взаимодействовать с этим миром.

Игры нужны всем детям — и с особенностями развития, и без. Однако если есть особенности — двигательные, ментальные, сенсорные, эмоциональные или сочетающие в себе целые группы нарушений,— игра может превращаться в непростую задачу.

— Специалисты часто рекомендуют родителям особого ребенка: «Вы с ним играйте». Легко сказать — многие мамы и папы просто не знают, как именно это делать,— объясняет руководитель АНО «Физическая реабилитация» Екатерина Клочкова.— «Игровой навигатор» как раз призван в этом смысле облегчить жизнь нашим пациентам и их семьям. Кроме того, он полезен в современных условиях низкой доступности реабилитационных услуг.

«Навигатор» работает онлайн и совершенно бесплатно — это своего рода виртуальная методичка, конструктор, из деталей которого пользователь может выстроить программу игровой реабилитации для ребенка с тем или иным нарушением, узнать, как игры можно видоизменить, чтобы не потерялась их суть, как организовать для них окружающую среду.

«Навигатор» рассчитан на детей с рождения до трех лет. Однако использовать инструмент могут и родители детей более старшего возраста, если развитие у их ребенка на уровне трех лет и ниже, чтобы понять, какие навыки не сформировались. При этом руководитель проекта Татьяна Гегина, специалист по альтернативной коммуникации, подчеркивает, что «Навигатор» не следует воспринимать как инструмент оценки состояния и возможностей детей, для этого есть другие способы:

— Для нас было важно показать, что игра — это серьезно, ей необходимо уделять внимание и специалистам, и родителям.

Физический терапевт Ирина Покровская в то же время особо отмечает: игра — дело добровольное, приносящее удовольствие, и не должна превращаться в обязательное занятие.

Специалисты будут совершенствовать и расширять «Навигатор» дальше: добавлять игры для детей до семи лет, видеоматериалы, которые позволят родителям лучше понимать, как именно организовать игру для ребенка.

— До нас уже предпринимались попытки собрать все возможные игры, адаптированные под те или иные особенности детей, в одном месте,— говорит Екатерина Клочкова.— Однако получались огромные склады, где невозможно было найти нужное. Теперь это возможно. «Игровому навигатору» аналогов в нашей стране нет.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1178

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда

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