Старые проблемы новых обстоятельств

В Конституционном суде в четверг поговорили о том, почему нижестоящие суды игнорируют разъяснения Верховного. Спор о новых обстоятельствах, которые могут иметь принципиальное значение для рассмотрения гражданских дел, приобрел неожиданный оборот: представитель президента в КС обрушился с критикой на суды, которые «закрывают глаза» даже на очевидные попытки их обмануть и тем самым дискредитируют всю систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) в четверг в открытом заседании начал проверку норм Гражданского процессуального кодекса, определяющих основания для пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. Поводом для проверки стали четыре жалобы, авторы которых проиграли гражданские споры из-за фальсификации доказательств противоположной стороной и не смогли добиться пересмотра своих дел, даже подтвердив позднее факт подлога: в возбуждении уголовных дел в отношении их обидчиков было отказано в связи с истечением срока давности.

Житель Белгорода Сергей Вишняков лишился квартиры после того, как его бывшая сожительница сфальсифицировала договоры поручительства и залога недвижимости. Наталье Волокитиной из Петропавловска-Камчатского не удалось опротестовать раздел совместно нажитого с мужем имущества, несмотря на доводы о том, что часть имущества супруга была признана приобретенной до брака по подложным доказательствам. В схожей ситуации оказалась москвичка Нина Наливайко, просившая суд пересмотреть дело об истребовании неосновательного обогащения. А семья жителя Башкирии Марата Каримова потеряла дом в результате мошенничества с кредитом.

Во всех случаях суды отказались рассматривать дела по вновь открывшимся обстоятельствам со ссылкой на то, что определенный законом перечень таких обстоятельств является исчерпывающим и отказ следователя в возбуждении дела под него не подпадает.

Заявители с таким подходом не согласны, ведь он лишает их права на судебную защиту. Например, Марату Каримову не дали даже попытаться добиться справедливости, отказав в возобновлении дела, говорила его адвокат Гульжана Магомаева.

Мнения представителей власти разделились. Госдума не видит каких-либо противоречий в оспариваемых нормах, заявил ее представитель в КС Юрий Петров. Вина в совершении преступления может быть установлена только приговором суда, а постановление следователя — это всего лишь процессуальный документ, пояснил депутат. Согласие обвиняемого с постановлением об отказе в возбуждении дела может не означать, что он признался, «иногда подозреваемому просто лень доказывать свою невиновность», рассуждал господин Петров.

Суд не может игнорировать факты, установленные постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, лишь по причине его процессуальной формы, возражал представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас.

Количество жалоб из разных регионов позволяет говорить о системной проблеме, и это очевидный дефект действующего законодательства, отметил сенатор. Он напомнил, что Верховный суд (ВС) еще в 2012 году в постановлении пленума разъяснил: преступления сторон, совершенные при рассмотрении дела, могут стать основанием для его пересмотра, даже когда они установлены постановлением следователя,— если суд сочтет их существенными. «Давайте себе представим, что вся проблема состоит в том, что суды просто не следуют постановлениям ВС,— рассуждал господин Клишас.— А сам-то ВС следует своим постановлениям? Если да, то у нас снова та же проблема: права заявителей нарушены!»

Отсутствие приговора по фактам нарушений вовсе не означает, что суд имеет право отмахнуться от такой информации, он обязан ее перепроверить, поддержал сенатора представитель президента в КС Александр Коновалов. По его мнению, спорные нормы не содержат противоречий, поскольку никак не связывают суд ни формой процессуального решения, ни его наличием. А вот попытки судов «закрыть глаза» и не реагировать на выявленные факты обмана ведут к дискредитации судебной системы, уверен господин Коновалов. Но тут, добавил он, мы сталкиваемся с еще более масштабной проблемой — реагирования нижестоящих инстанций на руководящие разъяснения ВС: «К сожалению, действующий правопорядок не предполагает каких-либо механизмов стимулирования к следованию именно этому подходу, и это влечет перекосы в правоприменительной практике». Отсутствие у судов должной активности в исправлении совершенных ими ошибок вызывает у одних правоприменителей разочарование в судебной системе, а у других — уверенность в том, что ее очень легко обмануть, «и с этим, конечно, тоже нужно что-то делать», резюмировал представитель президента.

Решение по этому делу КС, как ожидается, провозгласит в течение ближайших недель.

Анастасия Корня