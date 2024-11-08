Бюджет около ноля

По итогам десяти месяцев федеральный бюджет исполнен с минимальным дефицитом в 0,1% ВВП, или 220 млрд руб., сообщил Минфин. Месяцем ранее фиксировался профицит — также в размере 0,1% ВВП. Такой комфортный для правительства баланс бюджета является временным — в оставшиеся два месяца года бюджетополучателям предстоит потратить 9,5 трлн руб. при среднемесячных расходах января—октября в 3 трлн руб. По расчетам Минфина, это увеличит годовой дефицит до 1,7% ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр финансов Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доходы января—октября составили 29,7 трлн руб., расходы — 29,9 трлн руб., дефицит — 220 млрд руб., или символические 0,1% ВВП. По итогам девяти месяцев «бюджетное сальдо» было положительным — плюс те же 0,1% ВВП. Из этих цифр понятно, что отдельно взятый октябрь получился дефицитным — так же, как и еще четыре месяца года: январь, февраль, апрель и июль. Соответственно, март, май, июнь, август и сентябрь были закрыты с месячным профицитом.

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Накопленный прирост доходов относительно сопоставимого периода прошлого года продолжает оставаться весьма существенным — плюс 28% по итогам января—октября. Темпы этого прироста, впрочем, снижаются: по результатам восьми месяцев они составляли 36%, девяти — 33%. За январь—октябрь прибавили обе составляющие доходной части. Ненефтегазовых доходов собрано 20,1 трлн руб. (плюс 27% к такому же периоду прошлого года). Нефтегазовые сборы выросли на 32%, до 9,5 трлн руб. (подробнее см. “Ъ” от 6 ноября).

Расходная часть федерального бюджета по итогам десяти месяцев в размере 29,9 трлн руб.— это плюс 24% к сопоставимому периоду 2023 года.

Как видно, пока темпы прироста поступлений опережают темпы наращивания трат. Однако ближе к концу года ситуация изменится — в декабре ожидается традиционный всплеск расходов, связанный с ударной оплатой контрактов бюджетополучателями, с опережающими социальными выплатами, межбюджетными трансфертами и обслуживанием государственного долга. По ожиданиям Минфина, предстоит потратить 9,5 трлн руб. (при среднемесячных расходах января—октября в 3 трлн руб.) и итоговый дефицит-2024 вырастет с нынешних 0,1% до 1,7% ВВП. В абсолютном выражении он составит 3,3 трлн руб.— почти столько же, сколько было и в прошлом году.

Причиной такого роста станет недавно утвержденное поправками к законодательству выделение на расходы еще 1,5 трлн руб.— эти деньги взяты из накопленных бюджетных остатков и переведены в резервный фонд правительства. Как пояснял недавно глава Минфина Антон Силуанов, дополнительные траты необходимы для субсидирования процентных ставок по льготным программам кредитования из-за выросшей ключевой ставки, для обслуживания подорожавшего по этой же причине госдолга, а также на нужды военной операции РФ на Украине.

Вадим Вислогузов