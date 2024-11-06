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Коммерсантъ FM
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Нефтегазовые доходы снизились в годовом сравнении

Мониторинг государственных финансов

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре составили 1,212 трлн руб., показав разнонаправленную динамику. В годовом сравнении (к октябрю 2023-го) они заметно просели — на 26%, а в месячном (к сентябрю этого года) — ощутимо выросли (на 57%). В целом за 10 месяцев 2024 года нефтегазовые поступления составили 9,539 трлн руб. (на 32% больше, чем в январе—октябре 2023-го) при плане на год в 11,309 трлн руб.

Причиной октябрьского «проседания» в годовом сравнении стало прежде всего снижение цен на российскую нефть. Долларовая стоимость барреля Urals, как следует из данных Минэкономики, за год сократилась на сопоставимые 24% — с $83,2 в сентябре 2023-го до $63,6 в сентябре 2024 года (в сентябре — потому, что компании рассчитывают налоги исходя из цены нефти и курса рубля в предыдущем месяце). К предыдущему же месяцу нефтегазовые доходы в октябре выросли из-за календарного фактора: бюджет пополнили поступления налога на дополнительный доход — НДД, который нефтяники уплачивают лишь четыре раза в год. Сумма этого налога составила 492 млрд руб., и с ее учетом октябрьская прибавка всех нефтегазовых доходов относительно сентября была даже меньшей — 440 млрд руб.

В такой ситуации неудивительно, что Минфин зафиксировал некоторое снижение главного по сборам нефтегазового налога, НДПИ — с 1,017 трлн в сентябре до 908 млрд руб. в октябре. На этом фоне уменьшились и возвратные выплаты нефтяным компаниям из бюджета по топливному демпферу — они сократились с сентябрьских 146 млрд до 107 млрд руб., субсидии нефтепереработчикам снизились со 142 млрд до 119 млрд руб.

Поскольку в ноябре Минфин вновь ожидает образования дополнительных нефтегазовых доходов, вчера он также объявил о покупке валюты (юаней) и золота в резервы. По сообщению ведомства, на такие операции с 7 ноября по 5 декабря будет направлено 87,5 млрд руб. (по 4,2 млрд руб. ежедневно). Это больше, чем было в предыдущий месяц (3,1 млрд руб.). Впрочем, с учетом ранее объявленных Банком России продаж для зеркалирования расходов из ФНБ на сумму 8,4 млрд руб. в день в итоге регулятор в этот период будет не покупать, а по-прежнему продавать валюту на рынке — в объеме 4,2 млрд руб. в день. Это меньше, чем было в предыдущий месяц (5,3 млрд руб.), и при таких объемах явно недостаточно, чтобы оказать заметное влияние на курс рубля.

Вадим Вислогузов

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