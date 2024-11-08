Инвестиции разольют по бутылкам

Крупный оператор питания RBE Group Андрея Шокина намерен развивать собственное производство пищевой продукции для обеспечения обязательств по госконтрактам, заключенным в том числе с Минобороны. Для этого группа уже выкупила бизнес по выпуску минеральной воды «Ханский источник» в Адыгее. Такая стратегия может быть оправданной из-за непрогнозируемого роста издержек и ужесточения требований к госпоставщикам.

Основное юрлицо RBE Group Андрея Шокина ООО РБЕ 31 октября получило 75% в адыгейской компании ООО «Акватэрра», еще 25% перешли местному предпринимателю Джамилю Рустамову, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее единственным владельцем компании был Максим Поляков. Сам он и RBE Group “Ъ” не ответили. С господином Рустамовым связаться не удалось.

«Акватэрра» выпускает минеральную воду под брендом «Ханский источник», производственный комплекс находится в Майкопе. Компания зарегистрирована в апреле 2021 года. Речь о небольшом бизнесе: в 2023 году оборот ООО «Акватэрра» составил 17,1 млн руб., чистый убыток — 17,4 млн руб., следует из данных СПАРК. В «Холдинг Аква» предполагают, что покупка 75% в компании могла обойтись ООО РБЕ в 50–300 млн руб. Привести точную оценку непросто из-за отсутствия данных о производственных мощностях.

RBE Group занимается кейтерингом. Группа работает с крупными контрагентами, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», обслуживает поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании (входит в АО РЖД). В прошлом году компания получила контракты по обеспечению питанием структур Минобороны РФ, которые ранее были заключены с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, погибшего в августе 2023 года. Согласно СПАРК, в 2022 году выручка ООО РБЕ выросла в 3,5 раза год к году, до 19,6 млрд руб., чистая прибыль составила 432,4 млн руб. против убытка в 45,6 млн руб. годом ранее.

Производство минеральной воды — новое направление для RBE Group, говорит собеседник “Ъ”, близкий к компании. Сегмент сейчас растет. Согласно данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), в третьем квартале продажи бутилированной воды в России выросли на 18% год к году. 59% потребления приходится на негазированную питьевую воду, 16% — на минеральную лечебно-столовую, 14% — на газированную питьевую.

Директор «Аква-вайт» Алексей Воинов называет производство воды доходным бизнесом: рентабельность составляет 10–40%. Хотя для части брендов показатель может быть нулевым, замечает он. Собственное производство воды оправданно в долгосрочной перспективе, при условии наличия достаточных объемов инвестиций, отмечают в «Холдинг Аква».

Но задача RBE Group — развивать собственное производство всех составляющих индивидуальных рационов питания в рамках поставок по госконтрактам, пояснил собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании. Это, по его словам, позволяет управлять качеством и ценой продукции. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в условиях критического и непрогнозируемого роста издержек, а также дефицита кадров и ограниченных мощностей в пищевой отрасли, такая стратегия может быть оправданна. Требования к поставщикам по госконтрактам, в частности, со стороны Минобороны, сейчас ужесточаются, замечает он.

RBE Group последний год наращивает все мощности. С 2023 года ей перешли несколько площадок, ранее подконтрольных структурам ГК «Конкорд». Это логистический комплекс в подмосковном Реутове (площадь 8,3 тыс. кв. м, мощность 10 тыс. рационов в сутки; см. “Ъ” от 17 января), фабрика-кухня в селе Янино Ленинградской области (мощность 100 тыс. рационов в сутки; см. “Ъ” от 7 мая). Собеседники “Ъ” не исключали, что компания получит и площадку «Конкорда» в селе Кленово в Новой Москве, выпускающую 150 тонн готовой продукции в сутки.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова