Здоровье вошло в чат

Половина участников опроса, проведенного компанией «Росгосстрах Жизнь», ничего не знают о существовании медицинских чат-ботов, и лишь 18% прибегают к услугам искусственного интеллекта (ИИ), чтобы проконсультироваться о проблемах со здоровьем. Эксперты, с которыми поговорил “Ъ”, отмечают рост популярности виртуальных помощников в области медицины, однако предупреждают, что для таких программ нет стандартов и юридического контроля. В Минздраве РФ признали пользу чат-ботов в формировании привычек ЗОЖ, но напомнили “Ъ”, что диагноз и лечение может назначать только врач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Охрана здоровья матери и ребенка» в Совете федерации России (2023 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Выставка «Охрана здоровья матери и ребенка» в Совете федерации России (2023 год)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Онлайн-опрос был проведен компанией «Росгосстрах Жизнь» в октябре среди 1287 респондентов (жители 17 регионов РФ) 18–55 лет. Обращает на себя внимание тот факт, что половина (49%) опрошенных ничего не знают о существовании цифровых помощников в сфере здравоохранения. Знают, но никогда не обращались к этой опции, треть опрошенных (33%). Ну и, наконец, активно пользуются медицинскими чат-ботами 18% респондентов.

Медицинские чат-боты — приложения, использующие искусственный интеллект для консультирования пациентов. Боты создаются для медучреждений, поэтому узнать о них можно, например, на сайтах клиник.

Корреспондент “Ъ” протестировал работу одного из них. Бот сразу предупреждает, что советы носят «исключительно информационный характер, не являются рекомендацией и медицинской услугой». В ответ на запрос «усталость, сонливость, низкая работоспособность» бот предложил добавить в рацион продукты, богатые железом, пить витамины и сдать анализы, а также обязательно проконсультироваться с врачом. После запроса «болит сердце и немеет левая рука» бот уточнил характер боли, а затем предположил, что это инфаркт миокарда, посоветовал выпить нитроглицерин и, учитывая серьезность симптомов, «настоятельно рекомендовал немедленно обратиться за медпомощью». В конце даже предложил записать на прием к врачу в конкретной клинике, сдать анализы в лаборатории и купить лекарства в определенной аптеке. Терапевт, гемостазиолог центра репродукции «Витроклиник» Лидия Бузян указывает, что в первом примере «неплохо» даны рекомендации по коррекции образа жизни, предложены адекватные варианты причин жалоб. Однако во втором случае ИИ дает пациенту с потенциально жизнеугрожающим состоянием выбор: принять таблетки дома или обращаться за медицинской помощью. По словам госпожи Бузян, такого выбора в данной ситуации быть не должно, это может стоить человеку жизни.

Корреспондент “Ъ”, таким образом, первый раз столкнулся с искусственным медицинским интеллектом. Впрочем, как показал опрос, 13% респондентов (из тех, кому довелось пообщаться с ботом) также не пошли дальше первого знакомства. 58% повторили опыт (ответ: обращаюсь редко). 13% прибегают к услугам виртуального доктора ежеквартально, а 16% — ежемесячно.

Интересно, что 26% россиян «спокойно относятся» к тому, что медицинский чат-бот в перспективе сможет заменить врача и сам будет консультировать пациентов.

При этом, насколько можно судить, ценят искусственный интеллект прежде всего за вполне бытовые советы. Так, 28% в качестве важной функции выделили поиск наиболее удобных врачей и клиник по заданным параметрам. 21% хотел бы, чтобы бот давал предварительный анализ симптомов и рекомендации по дальнейшим шагам. Такое же количество респондентов надеются получить интерпретацию медицинских анализов, ЭКГ, рентгеновских снимков.

Врач-гериатр Глеб Краснов указывает, что врачи все чаще объединяются с IT-специалистами, которые что-то «скармливают» ИИ — как правило, клинические рекомендации — и создают чат-боты. При этом, подчеркивает он, непонятно, как именно искусственный интеллект перерабатывает информацию.

Терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов подтверждает: стандартов и юридического контроля в этой области пока не существует.

Глеб Краснов уверен, что отдавать экспертизу на откуп ИИ рискованно, так как «врач принимает ответственность, давая рекомендации, а технологии все равно». Проблемы, по его словам, могут случиться, например, когда пациент без рекомендации врача принимает «5, 10, 15 препаратов, включая БАДы». При условии низкой доступности медицинской помощи чат-боты вполне подходящий вариант, тем не менее говорит господин Хоманов. Но их создателям необходимо получать лицензию на осуществление информационной или даже телемедицинской деятельности. Так, по его мнению, получится отсечь шарлатанов, а также строго контролировать загружаемую в бот информацию — официальные клинические рекомендации, гайдлайны международных сообществ.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что постановка диагноза и назначение лечения возможны только после очного осмотра пациента врачом. «Искусственный интеллект лишь помощник врача, а не его замена. В то же время чат-боты, безусловно, могут быть полезны в деле сохранения здоровья человека, например с точки зрения формирования здорового образа жизни, здоровых привычек, популяризации медицинской профилактики»,— заявили “Ъ” в ведомстве.

Наталья Костарнова