Интеллект рвется к власти

За январь—сентябрь 2024 года в госсекторе вдвое вырос спрос на серверы для работы с искусственным интеллектом (ИИ), траты на них составили 1,7 млрд руб. Госкомпании используют такие специализированные компьютеры в промышленности, медицине и для видеоаналитики. Эксперты подчеркивают, что пока серверы работают в основном на иностранных решениях, и из-за ограничения поставок стоимость такого оборудования будет расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2024 году в российском госсекторе в два раза вырос спрос на серверы для работы с искусственным интеллектом (серверы с графическими ускорителями), рассказал “Ъ” представитель производителя вычислительной техники «Гравитон» (входит в структуру 3Logic Group). По данным компании, если в январе—сентябре 2023 года было проведено только 16 таких тендеров на госзакупках (по 223-ФЗ и 44-ФЗ) на сумму 930 млн руб., то за аналогичный период этого года сумма составила уже 1,7 млрд руб. в 30 тендерах.

Наиболее частые запросы приходятся на видеоаналитику, в том числе сложную (в режиме реального времени), говорит директор департамента серверных и сетевых систем «Гравитона» Александр Фильченков.

В госсекторе комплексные ИИ-решения применяются в первую очередь для интеллектуального анализа данных и в системах принятия решений, говорит он. «Почти треть российских компаний заявили о планах внедрения ИИ в течение трех лет, поэтому стоит ожидать дальнейшего роста спроса на это оборудование»,— отмечает Александр Фильченков.

В апреле «Ведомости» сообщали, что спрос на аренду серверов для обучения моделей ИИ увеличился, но насколько именно, издание не уточнило. Выручка дата-центров от аренды такого оборудования в 2023 году составила 6,6 млрд руб., оценивали в iKS-Consulting, основными клиентами стали Cloud.ru, «Яндекс», «Крок», «МегaФон» и другие.

Многие отрасли начали переходить от накопления данных, полученных в результате оцифровки, к их обработке, использованию и построению прогнозов с использованием ИИ, объясняет директор по работе с партнерами компании «РекФэйсис» (разработчик биометрических решений) Ирина Остроухова. «В сегменте, связанном с лицевой биометрией, которая должна обрабатывать видеопотоки в реальном времени, спрос вырос и за счет проектов по развитию государственной Единой биометрической системы и коммерческих проектов»,— говорит она.

Однако у сегмента есть и сдерживающие факторы.

Среди них в «Гравитоне» отмечают то, что серверы для работы ИИ в основном работают на решениях иностранной Nvidia, которая при уходе из РФ ограничила доступ к своим технологиям. В компании добавляют, что российские организации из-за растущего спроса начали рассматривать сотрудничество с китайскими и отечественными разработчиками нейросетевых процессоров, среди них называют компанию Iva Technologies. В 2018 году она объявила о начале разработки тензорного процессора, сообщал CNews. В 2020 году на конференции Embedded World компания представила свое решение.

В компании «ХайТэк» (бывшая Iva Technologies) сообщили, что их процессоры выпускаются под брендом LinQ. «Спрос на вычислительные ресурсы растет в целом по рынку, включая и отрасли, активно применяющие технологии ИИ»,— говорит представитель компании. По его словам, их процессоры производятся серийно, где именно, он не уточнил.

При этом, закупать необходимые системы достаточно сложно, напоминает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский: в целом сроки оплаты и стоимость логистики при закупках зарубежных решений постоянно растут.

По словам собеседника “Ъ” среди производителей электроники, спрос на серверы для работы ИИ обеспечивается в основном крупными компаниями, такими как «Сбер» и «Яндекс». «Пока в РФ отсутствуют собственные решения, сопоставимые с уровнем Nvidia или других компаний. Однако, несмотря на ограничения, количество закупок и вложенных средств будет расти из-за технологического развития искусственного интеллекта в РФ»,— подчеркивает он. В «Яндексе» и «Сбере» не ответили на запрос “Ъ”.

Тимофей Корнев