«Росгосстрах Жизнь»: половина участников опроса не знает о существовании медицинских ботов

Половина россиян (49%) не знает о существовании медицинских чат-ботов, следует из опроса, проведенного компанией «Росгосстрах Жизнь» (есть у «Ъ»). По данным компании, лишь 18% из опрошенных прибегают к услугам искусственного интеллекта для консультаций о проблемах со здоровьем.

Онлайн-опрос был проведен компанией в октябре среди 1287 респондентов в 17 регионах России. Возраст респондентов — 18–55 лет. По данным исследования, треть опрошенных — 33% — знают о медицинских чат-ботах, но никогда не обращались к этой опции.

26% опрошенных спокойно относятся к тому, что чат-бот может в перспективе заменить врача и будет сам консультировать пациентов. 21% хотел бы, чтобы бот давал предварительный анализ симптомов и рекомендации по дальнейшим шагам.

Медицинские чат-боты — приложения, использующие искусственный интеллект для консультирования пациентов. Боты создаются медучреждениями, поэтому узнать о них можно, например, на сайтах клиник. В пресс-службе Минздрава «Ъ» заявили, что чат-боты с ИИ только помогают врачам, но не заменяют их.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Здоровье вошло в чат».