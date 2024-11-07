В Екатеринбурге изменили арт-объект «Идите лесом» после жалобы депутата Свалова

На пр. Ленина, 39 в Екатеринбурге (около здания Главпочтамта) изменили арт-объект «Идите лесом». Теперь на здании написано «Иди лесом». Ранее на надпись в своем Telegram-канале пожаловался депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Алексей Свалов.

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«Если загуглить "Идите лесом", то можно узнать, что это проект, который был создан в октябре 2022 года, чтобы помочь уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами, и "испуганным патриотам"»,— написал депутат. Он добавил, что подобный арт-объект — это «большой привет Роскомнадзору, который располагается в том же здании».

«Уличное искусство изменчиво. Никогда невозможно предсказать, что на него повлияет. Порой простое предложение пойти лесом в компании может быть истолковано превратно»,— рассказали после смены надписи в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО».

Алексей Свалов отметил, что для причастных к арт-объекту будет «пара очень интересных и неожиданных поворотов». «Так что убирайте свой "креатив" полностью»,— добавил депутат.

Напомним, арт-объект «Идите лесом» появился 5 ноября. Как рассказали организаторы фестиваля «ЧО», надпись должна была привлечь внимание к размещенной рядом карте лесов города.

Виталий Красиков