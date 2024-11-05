Около Главпочтамта в Екатеринбурге появился арт-объект «Идите лесом»

На пр. Ленина, 39 в Екатеринбурге (около здания Главпочтамта) появился арт-объект «Идите лесом». Надпись должна привлечь внимание к размещенной рядом карте лесов города, рассказали в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО» Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО» Фото: Пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО»

«В городской черте немало лесов и лесопарков, но многие горожане о них не знают. Высказывание художника – это призыв отправиться на прогулку в лес»,— сказали в пресс-службе. Автор надписи — анонимный художник из Нижнего Новгорода с псевдонимом «Синий Карандаш».

Напомним, ранее в Екатеринбурге обновили арт-объект с банками сгущенки и супа Campbells’s. Работа появилась на первом фестивале «Стенограффия», который прошел в 2010 году.

Виталий Красиков