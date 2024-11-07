Из Перми в Сочи станут чаще летать рейсы Nordwind

Зимой авиакомпания Nordwind увеличит частоту перелетов из Перми в Сочи. Дополнительные рейсы будут выполнять с 23 декабря 2024 года по 6 января 2025, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на минтранс региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщается, что частота полетов вырастет с двух до трех рейсов в неделю. Полеты будут выполняться на Boeing-737-900 и Airbus-321, вмещающих от 215 до 220 пассажиров. В новогодние праздники также продолжит действовать программа полетов из Перми в Калининград с частотой два раза в неделю, это поможет сохранить доступность популярного маршрута.

«Ъ-Сочи» писал, что в Новосибирске утром 7 ноября вынужденно сел самолет рейса ЕО479 авиакомпании «Икар» Сочи — Омск. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий и необходимости обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Вячеслав Рыжков