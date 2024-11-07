Авиарейс Сочи — Омск совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Рейс ЕО479 авиакомпании «Икар» Сочи — Омск ушел на запасной аэродром в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Омска в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Утром 7 ноября в Омском аэропорту «Центральный» зафиксировали задержки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий и необходимости обработки самолетов противообледенительной жидкостью. Одним из пострадавших рейсов стал ЕО479, следовавший по маршруту Сочи — Омск. Из-за непогоды и невозможности безопасного приземления лайнер перенаправили на запасной аэродром в Новосибирск.

Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о статусе рейсов на онлайн-табло Омского аэропорта или обращаться на стойку информации и в справочную службу для получения оперативных данных. Из-за сохраняющихся на весь день неблагоприятных погодных условий администрация аэропорта призывает учитывать дорожную обстановку при планировании поездки и заранее прибывать на регистрацию.

В конце октября «Ъ-Сочи» писал, что рейс Сочи — Магнитогорск совершил экстренную посадку в Оренбурге. Изменения в маршруте произошли из-за неблагоприятных погодных условий.

Мария Удовик