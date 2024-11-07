Мосбиржа объяснила, почему было отложено начало торгов на фондовом рынке

Мосбиржа (MOEX: MOEX) сообщила, что перенос старта торгов на фондовом рынке связан с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, которую обнаружили в 9:03. Время возобновления торгов площадка пока не называет.

«Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме»,— говорится в сообщении площадки.

По регламенту торги на фондовом рынке Мосбиржи должны начинаться с аукциона открытия в 9:50, основная сессия — в 10:00. О переносе старта торгов торговая площадка сообщила в 9:09.