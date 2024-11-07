Мосбиржа отложила начало торгов на фондовом рынке

Мосбиржа (MOEX: MOEX) сообщила, что старт торгов на фондовом рынке откладывается. Торговая сессия должна была начаться в 10:00 мск.

«О начале торгов будет сообщено дополнительно»,— говорится в сообщении площадки. Причины переноса не уточняются.

Сделки в рамках основной торговой сессии на Мосбирже проходят в период с 10:00 до 18:39. Аукцион открытия проводится с 9:50 до 9:59, аукцион закрытия — с 18:40 до 18:50.

14 августа Мосбиржа сообщала о приостановке торгов на фондовом рынке из-за программной ошибки. Торговая площадка уточняла, что большинство серверов тогда оказалось недоступно для подключения участников торгов.