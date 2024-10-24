Президенты Палестины и Лаоса заявили о желании вступить в БРИКС

Президент Палестины Махмуд Аббас и президент Лаоса Тхонглун Сисулит на заседании саммит «БРИКС плюс» заявили о желании стать членами объединения государств.

«Мы готовы повысить уровень нашего взаимодействия с БРИКС до полноправного участия в объединении», - заявил Тхонглун Сисулит.

Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестину в скором будущем включат в список участников БРИКС.

Президентов Палестины и Лаоса на саммит глав государств в Казани пригласил российский лидер Владимир Путин.

Диана Соловьёва