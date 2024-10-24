Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президенты Палестины и Лаоса заявили о желании вступить в БРИКС

Президент Палестины Махмуд Аббас и президент Лаоса Тхонглун Сисулит на заседании саммит «БРИКС плюс» заявили о желании стать членами объединения государств.

«Мы готовы повысить уровень нашего взаимодействия с БРИКС до полноправного участия в объединении», - заявил Тхонглун Сисулит.

Махмуд Аббас выразил надежду, что Палестину в скором будущем включат в список участников БРИКС.

Президентов Палестины и Лаоса на саммит глав государств в Казани пригласил российский лидер Владимир Путин.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...