Правительство хочет расширить наказание за пропаганду нацистской символики

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минюста о расширении списка наказаний за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики. Действующая ст. 20.3. Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает для нарушителей до 15 суток ареста или штраф от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 1 тыс. до 4 тыс. руб., а для юридических лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Минюст предлагает дополнить перечень наказаний обязательными работами сроком до 100 часов.

Авторы поправок к ст. 20.3 КоАП сообщили, что с 2019 по 2023 год число нарушителей по этой статье выросло почти вдвое — с 2388 до 5163. Большинству из них суды назначили штрафы. «Вместе с тем доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм административных штрафов сократилась с 42% в 2019 году до 37% в 2023 году»,— говорится в пояснительной записке (есть в распоряжении “Ъ”). В ведомстве полагают, что введение дополнительного наказания позволит «обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям».

Эмилия Габдуллина