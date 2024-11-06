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Коммерсантъ FM
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FT: на Западе обсуждают снятие санкций в сфере финансов с РФ после победы Трампа

Одним из последствий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стало очевидное оживление западных трейдеров, ранее торговавших российскими активами. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon-Pool / Getty Images

Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon-Pool / Getty Images

«Все разговоры сегодня утром только о том, как торговать с Россией и будут ли сняты санкции»,— цитирует газета одного из управляющих инвестпортфелем, не называя его. Собеседник FT также отметил, что западные банки до сих пор используют рубль в офшорных операциях.

Сегодня, 6 ноября, российский рынок акций вырос на 1,77% по итогам дня. Наибольший рост был у акций OZON — до 2896,5 руб. (+6,8%). Также выросли в цене акции «АЛРОСА» (+4), «Аэрофлота» (+3,5%), Московского кредитного банка (+3,31) и др. Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы на фоне победы Дональда Трампа. Укрепила позиции и американская валюта.

Подробнее о реакции рынка на итоги выборов — в материале «Ъ» «Выборы американских активов».

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