Российский рынок акций вырос на 1,77% по итогам дня

Рублевый индекс Московской биржи завершил основные торги ростом до 2662,87 пункта (+1,77%). Долларовый РТС вырос до 854,03 пункта (+1,6%), индекс в юанях — до 902,13 пункта (+2,5%), следует из данных биржи. Индекс голубых фишек показал рост до 17 067,19 пункта (+1,76%).

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Наибольший рост показали акции OZON — до 2896,5 руб. (+6,8%). Также выросли в цене акции «АЛРОСА» (+4), «Аэрофлота» (+3,5%), Московского кредитного банка (+3,31), АФК «Система» (+2,7%), «Сургутнефтегаза» (+2,4%), «Северстали» (+2%) и др. В то же время подешевели акции ПАО «Группа Позитив» (-3,9%), ПАО «Полюс» (-3,2%), ПАО «Группа компаний ПИК» (-2,4%) и «Газпром нефти» (-0,7%).

Наблюдается рост в ряде отраслевых индексов: индекс нефти и газа завершил торги со значением 7394,9 пункта (+2,1%), индекс транспорта к концу сессии показал рост на 2,4%, до 1573,6 пункта. Лидером роста стал индекс финансов: он вырос до 8788,6 пункта (+2,69%).

Такая ситуация на фондовом рынке сложилась на фоне выборов президента США, прошедших вчера, 5 ноября. По данным Fox News, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков (для победы необходимы 270). После его победы фондовые индексы США открылись ростом на 2–3%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернул веру в американскую валюту».