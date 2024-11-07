Продажи вселили оптимизм

Рост доходов населения и, как следствие, потребления внушили оптимизм участникам FMCG-рынка. Доля топ-менеджеров крупных компаний, которые ждут увеличения оборота своего бизнеса, за год выросла с 58% до 86%. Уровень негативных ожиданий, напротив, сократился (9% против 17% годом ранее). Сдерживать дальнейшее развитие ритейла будет смещение спроса населения на магазины-дискаунтеры. С проблемами могут сталкиваться и региональные сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На рост своего бизнеса по итогам этого года рассчитывают 86% топ-менеджеров российских компаний в сфере FMCG-ритейла, следует из данных опроса NielsenIQ. Год к году этот показатель вырос на 28 процентных пунктов. Динамика существенно превосходит результаты прошлых лет: так, в 2023 году уверенность топ-менеджмента в росте бизнеса увеличилась на восемь процентных пунктов, до 58%. В 2022 году аналитики фиксировали, напротив, снижение с 77% до 50%.

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В этом году 28% участников опроса NielsenIQ рассчитывают на увеличение оборотов более чем на 15%. Год назад речь шла о 13%. Доля респондентов, которые жду роста бизнеса на 6–15%, увеличилась с 17% до 42%. Негативные ожидания, напротив, снижаются. Если год назад сокращения оборота не исключали 17% топ-менеджеров, сейчас — 9%. Производители и ритейлеры справились с сиюминутными кризисами, считает исполнительный директор NielsenIQ Константин Локтев. Так, на второй план, по его мнению, ушли сложности с логистикой и ассортиментом. Сейчас бизнес, скорее, занимается операционной донастройкой, говорит он.

Крупнейшие ритейлеры действительно показывают позитивные финансовые результаты.

Выручка «Ленты» в третьем квартале выросла на 55,1% год к году, до 210,9 млрд руб. У X5 — на 22,9% год к году, до 978,6 млрд руб. Представитель компании отметил, что сети группы ориентируются в том числе на развитие сегмента готовой еды и собственных торговых марок (СТМ). Драйверами всего бизнеса он называет магазины у дома и дискаунтеры. Так, выручка «Чижика» в третьем квартале увеличилась на 99,8% год к году, до 68,8 млрд руб.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев связывает положительную динамику на FMCG-рынке с общим увеличением потребительской активности. Но эксперт напоминает, что существенную часть ожидаемого увеличения доходов бизнеса формирует инфляция. В конце октября ее годовую динамику Росстат оценивал в 8,6%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что увеличение доходов стимулирует потребление во всех сегментах: «Стали покупать больше товаров как в бюджетных, так и премиальных категориях».

Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения за январь—сентябрь 2024 года в 8,6% год к году.

67% ритейлеров, согласно опросу NielsenIQ, фокусируются на развитии СТМ, 56% делают ставку на онлайн-каналы, 33% — на запуск новых продуктов, 24% — на выход в новые сегменты или категории, 14% — на диверсификацию цепочек поставок и пересмотр стратегии дистрибуции. Господин Поповичев рассчитывает, что положительная динамика на FMCG-рынке сохранится и в 2025 году при отсутствии существенных экономических потрясений.

Но управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов обращает внимание, что основной рост бизнеса ритейлеров сейчас обеспечивает формат недорогих магазинов, который остается более привлекательным для населения. В то же время экспансия сетей здорового питания, бизнес которых считается существенно более маржинальным, сильно ограничена. Это барьер для всего рынка, считает он. На фоне развития федеральных сетей с проблемами в бизнесе также сталкиваются региональные игроки (см. “Ъ” от 21 октября).

Владимир Комаров