Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Продажи вселили оптимизм

Ритейлеры рассчитывают на рост бизнеса

Рост доходов населения и, как следствие, потребления внушили оптимизм участникам FMCG-рынка. Доля топ-менеджеров крупных компаний, которые ждут увеличения оборота своего бизнеса, за год выросла с 58% до 86%. Уровень негативных ожиданий, напротив, сократился (9% против 17% годом ранее). Сдерживать дальнейшее развитие ритейла будет смещение спроса населения на магазины-дискаунтеры. С проблемами могут сталкиваться и региональные сети.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На рост своего бизнеса по итогам этого года рассчитывают 86% топ-менеджеров российских компаний в сфере FMCG-ритейла, следует из данных опроса NielsenIQ. Год к году этот показатель вырос на 28 процентных пунктов. Динамика существенно превосходит результаты прошлых лет: так, в 2023 году уверенность топ-менеджмента в росте бизнеса увеличилась на восемь процентных пунктов, до 58%. В 2022 году аналитики фиксировали, напротив, снижение с 77% до 50%.

В этом году 28% участников опроса NielsenIQ рассчитывают на увеличение оборотов более чем на 15%. Год назад речь шла о 13%. Доля респондентов, которые жду роста бизнеса на 6–15%, увеличилась с 17% до 42%. Негативные ожидания, напротив, снижаются. Если год назад сокращения оборота не исключали 17% топ-менеджеров, сейчас — 9%. Производители и ритейлеры справились с сиюминутными кризисами, считает исполнительный директор NielsenIQ Константин Локтев. Так, на второй план, по его мнению, ушли сложности с логистикой и ассортиментом. Сейчас бизнес, скорее, занимается операционной донастройкой, говорит он.

Крупнейшие ритейлеры действительно показывают позитивные финансовые результаты.

Выручка «Ленты» в третьем квартале выросла на 55,1% год к году, до 210,9 млрд руб. У X5 — на 22,9% год к году, до 978,6 млрд руб. Представитель компании отметил, что сети группы ориентируются в том числе на развитие сегмента готовой еды и собственных торговых марок (СТМ). Драйверами всего бизнеса он называет магазины у дома и дискаунтеры. Так, выручка «Чижика» в третьем квартале увеличилась на 99,8% год к году, до 68,8 млрд руб.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев связывает положительную динамику на FMCG-рынке с общим увеличением потребительской активности. Но эксперт напоминает, что существенную часть ожидаемого увеличения доходов бизнеса формирует инфляция. В конце октября ее годовую динамику Росстат оценивал в 8,6%. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что увеличение доходов стимулирует потребление во всех сегментах: «Стали покупать больше товаров как в бюджетных, так и премиальных категориях».

Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения за январь—сентябрь 2024 года в 8,6% год к году.

67% ритейлеров, согласно опросу NielsenIQ, фокусируются на развитии СТМ, 56% делают ставку на онлайн-каналы, 33% — на запуск новых продуктов, 24% — на выход в новые сегменты или категории, 14% — на диверсификацию цепочек поставок и пересмотр стратегии дистрибуции. Господин Поповичев рассчитывает, что положительная динамика на FMCG-рынке сохранится и в 2025 году при отсутствии существенных экономических потрясений.

В первой половине 2024 года на российском потребительском рынке появилось на 18% меньше новых брендов, чем годом ранее

Но управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов обращает внимание, что основной рост бизнеса ритейлеров сейчас обеспечивает формат недорогих магазинов, который остается более привлекательным для населения. В то же время экспансия сетей здорового питания, бизнес которых считается существенно более маржинальным, сильно ограничена. Это барьер для всего рынка, считает он. На фоне развития федеральных сетей с проблемами в бизнесе также сталкиваются региональные игроки (см. “Ъ” от 21 октября).

Владимир Комаров

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...