По «Правде!» говоря

Вслед за «Рубль бумом» и «Пыжикофф» закрывать свои магазины начал еще один региональный дискаунтер — основанная в Поволжье сеть «Правда!». Этот сегмент розницы активно рос в предыдущие годы, но сейчас не выдерживает конкуренции с маркетплейсами, наращивающими долю в сегменте непродовольственных товаров. Региональным сетям приходится соперничать и с дискаунтерами крупных федеральных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

О том, что созданная в Поволжье сеть дискаунтеров «Правда!», торгующая как продовольственными, так и непродовольственными товарами, закрывается, пишут пользователи соцсетей. Еще в начале октября 2024 года СМИ Саратова, где четыре года назад была открыта первая «Правда!», сообщали о пустующих полках в магазинах сети. В комментариях в Telegram-канале сети сообщается о сворачивании точки в Тольятти. Сейчас в Саратове закрылись шесть магазинов, в других городах они пока продолжают работать, пояснил “Ъ” сотрудник горячей линии компании. В управляющей компании сети «Правда!» “Ъ” оперативно не ответили.

«Правда!» развивалась в Поволжье. На странице сети «ВКонтакте», которая не обновляется некоторое время, говорится о 24 магазинах. Компания входит в ту же группу, что и сеть «Рубль бум», чей бизнес с конца 2023 года к концу лета 2024 года сократился в полтора раза (см. “Ъ” от 27 августа). Управляющим «Рубль бумом» считалось ООО «ТД "Аббат"», принадлежащее Евгении Бахтиной.

«Правда!» и «Рубль бум» не первые дискаунтеры, столкнувшиеся со сложностями. В июле 2024 года отраслевое издание Shopper’s сообщало о закрытии сети «Пыжикофф», продававшей непродовольственные товары по ценам от 59 до 99 руб. и просуществовавшей около года. Это один из проектов холдинга «Гала-центр», развивающего, в частности, дискаунтеры «Галамарт» и «Магазин постоянных распродаж».

Рынок дискаунтеров заметно рос в предыдущие несколько лет. Только за семь месяцев 2023 года в этом формате открылось 2 тыс. новых магазинов, отмечали ранее в Infoline. Но конъюнктура меняется: сейчас сети, ориентированные на непродовольственный ассортимент, сталкиваются с проблемами. Причиной гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет переток спроса на маркетплейсы, где зачастую цены на такие товары заметно ниже, чем в офлайн-рознице. По данным NielsenIQ, семь из десяти категорий, больше других нарастивших долю онлайн-продаж за 12 месяцев по август 2024 года, относятся к непродовольственным товарам. Например, за этот период доля интернет-продаж средств для стирки выросла с 19,6% до 26,5%, средств ухода за волосами — с 27,7% до 34,2%.

Илья Якубсон, управляющий директор сети «Чижик», в интервью «РИА Новости», 27 сентября 2021 года: «Жесткий дискаунтер — это не экономия на качестве, а оптимизация стандартов».

Онлайн-продажа бытовой химии получила импульс после сокращения в офлайне в 2022 году ассортимента иностранными производителями, которые стали распродавать остатки на маркетплейсах, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Кроме того, по его словам, потребители все чаще выбирают большие упаковки продукции, их проще заказать онлайн. Тенденция наблюдается и в категориях ухода за собой, где покупатели рационализируют траты, сообщали ранее в NielsenIQ.

Продолжают испытывать давление маркетплейсов и крупноформатные жесткие дискаунтеры с большой долей непродовольственных товаров, указывает Михаил Бурмистров. К ним относится, например, «Светофор», ставший единственной крупной сетью, сократившей выручку по итогам первой половины 2024 года — на 0,3%, до 192,3 млрд руб., по данным Infoline.

Конкурировать в сегменте непродовольственных дискаунтеров способны крупные сети — «Магнит косметик», «Еще» от группы «Детский мир», перечисляет партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее мнению, в отсутствие у региональных сетей дискаунтеров отличного от конкурентов ассортимента, например товаров под собственной торговой маркой, популярной среди покупателей, выжить им на рынке будет сложно.

Полина Гриценко