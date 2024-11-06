«Единая Россия» отчитается о выполнении прежней программы и подготовит новую

На своем съезде 14 декабря «Единая Россия» (ЕР) внесет изменения в «Народную программу», с которой она шла на думские выборы 2021 года. Об этом заявил в среду врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев на семинаре-совещании с региональными советами сторонников партии.

В 2026 году, в преддверии очередных выборов в Госдуму, единороссы планируют отчитаться перед избирателями о выполнении текущей программы, а параллельно с этим «уже должен рождаться новый программный документ», отметил господин Якушев. «В активной фазе нашей выборной кампании мы должны будем сказать людям, что будет делать партия с 2026 по 2031 год, каких изменений мы хотим достигнуть в социально-экономическом развитии, в социально-патриотическом воспитании и в большом количестве вопросов, которые волнуют граждан. Вот такая задумка»,— разъяснил единоросс соратникам.

В ходе семинара было объявлено об изменениях в составе центрального совета сторонников ЕР. В него, в частности, вошли председатель Московского областного совета сторонников Елена Андреева, историк-архивист, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Елена Малышева, два Героя России — руководитель управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Сергей Петров и участник СВО Рустам Сайфуллин, а также исполнительный директор Ассоциации студенческих спортивных клубов РФ Сергей Крюков. Руководителем совета осталась депутат Госдумы Ольга Занко.

В ходе семинара обсуждались и различные инициативы по реформированию самого института сторонников партии и, в частности, об изменении процедуры перехода сторонника в члены ЕР. Сейчас, по партийному уставу, желающий вступить в ЕР сначала становится ее сторонником и должен пробыть в этом статусе не менее шести месяцев. Выступающие же предлагали пересмотреть процедуру: например, ввести некий «чек-лист» активности, который должен будет выполнить кандидат перед вступлением в партию. Также звучали предложения о том, что активный сторонник должен иметь возможность получить партбилет раньше установленного срока. Владимир Якушев не высказал принципиальных возражений по этим инициативам, но предложил их тщательно проработать.

Андрей Винокуров