Путин подписал указ о праздновании 80-летия со дня рождения Жириновского

В 2026 году в России пройдут праздничные мероприятия в честь 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в 2022 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Президент также создал оргкомитет для подготовки к празднику. Его возглавил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Владимир Жириновский на церемонии награждения членов Федерального собрания России в Кремле, 2006 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Владимир Жириновский на церемонии награждения членов Федерального собрания России в Кремле, 2006 год

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В оргкомитет также вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев и др. Господин Слуцкий также назначен заместителем председателя оргкомитета.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет. В 1989 году он стал сооснователем Либерально-демократической партии Советского Союза. Занял пост ее председателя 31 марта 1990-го. Она была переименована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) в 1992-м. ЛДПР господин Жириновский возглавлял до самой смерти.

О наследии Владимира Жириновского читайте в материале «Ъ».