Лес упирается в границу

Экспорт российской древесины ключевым мировым потребителям, прежде всего Китаю, снижается из-за стагнации сектора недвижимости КНР и инфраструктурных ограничений. В этой ситуации участники рынка переключаются на внутренний рынок, который стал более маржинальным. Спрос со стороны Китая в перспективе может восстановиться, если не будут реализованы риски, связанные с изменением торговой политики США после прихода к власти Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Экспортные железнодорожные перевозки пиломатериалов за девять месяцев 2024 года снизились на 9% год к году, до 7,3 млн тонн, по данным аналитического центра «Транслес». Поставки круглого леса, экспорт которого законодательно ограничен, упали на 18%, до 1,2 млн тонн. Общий объем транспортировки этих лесных грузов, включая контейнерные перевозки, снизились на 3%, до 21,9 млн тонн.

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Крупнейшим зарубежным рынком для российских пиломатериалов в январе—сентябре остался Китай, на который пришлось 76% отгрузок — 5,3 млн тонн, что на 11% ниже уровня прошлого года. Поставки круглого леса в КНР упали на четверть, до 0,9 млн тонн. Также снизили закупки пиломатериалов из РФ Узбекистан (на 18%, до 0,6 млн тонн) и Иран (на 5%, до 0,33 млн тонн). Спрос со стороны Японии, напротив, вырос на 11%, до 0,2 млн тонн.

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Снижение спроса на древесину в Китае эксперты объясняют продолжающимся там не первый год кризисом на рынке недвижимости. По данным таможенной службы Китая, за девять месяцев 2024 года импорт леса и пиломатериалов в сравнении с 2019 годом упал на 34%. И поскольку потребители в КНР отдают предпочтение закупке необработанной древесины, доля России на китайском рынке продолжает снижаться (на 48% по сравнению с 2019 годом), отмечают в «Транслесе».

Низкий спрос на древесину, по оценкам экспертов, приводит к усилению конкуренции между странами-поставщиками, особенно за рынок Китая, который остается крупнейшим импортером в мире. Основные конкуренты РФ на китайском рынке — Новая Зеландия, США, Канада, Германия, Финляндия, Швеция.

Одной из ключевых причин снижения экспортных перевозок в «Транслесе» называют инфраструктурные ограничения на восточном направлении, которые привели к замедлению оборота вагонов.

Подобная тенденция отмечается и на остальных направлениях, что приводит к оттоку на другие виды транспорта, где это возможно, в частности, в Центральной Азии и Азербайджане, говорят в компании.

Гава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов также отмечает, что экспортеры в России в первую очередь сталкиваются с лимитированными возможностями по отгрузке продукции в срок и по разумным ставкам. Себестоимость продукции и тарифы на перевозку растут, что негативно влияет на рентабельность, и предприятиям ЛПК выделяется недостаточно грузовых составов, говорит он. Вице-президент по коммерческой деятельности Segezha Group Дмитрий Береснев помимо загруженности инфраструктуры к причинам падения экспорта хвойных пиломатериалов относит сокращение объемов заготовки и рост цен на логистику.

Николай Иванов, вице-президент Segezha Group, в интервью “Ъ” в июле 2024 года: «Общий спад торговли из-за геополитики не обошел лесной сектор».

Хотя Китай остается стратегическим регионом для российского ЛПК, компании продолжают диверсификацию поставок. Сейчас, говорит господин Береснев, наблюдается высокая деловая активность в странах MENA, где пиломатериалы из ангарской сосны пользуются хорошим спросом, что положительно влияет на спрос и цены. Также группа наращивает присутствие в Турции, Японии, странах СНГ и перераспределяет ресурс на внутренний рынок. После закрытия экспорта в Европу рынок РФ стал самым маржинальным для производителей строганого погонажа, говорит Дмитрий Береснев. По данным «Транслеса», транспортировка древесины для переработки на предприятиях в РФ за девять месяцев увеличилась на 2%, до 12,6 млн тонн, но в третьем квартале снизилась на 2% год к году. Стоимость пиломатериалов в РФ корректируется в сторону увеличения после достижения ценового дна летом 2023 года, добавляют аналитики.

Как считают в «Транслесе», в 2025 году позитивно повлиять на экспорт продукции российского ЛПК может рост рынка недвижимости Китая, где, в частности, смягчаются условия ипотечного кредитования. Но гендиректор УЛК Владимир Буторин видит серьезные риски для восстановления спроса в Китае в изменении политики США в отношении КНР после прихода к власти Дональда Трампа, так как новая торговая война грозит падением спроса на пиломатериалы.

Ольга Мордюшенко