«О входе в цикл роста говорить пока рано»

О трендах на российском и мировом рынках, помощи государства и препятствиях для роста лесопромышленной отрасли “Ъ” рассказал вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group Николай Иванов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Иванов

Фото: Предоставлено Segezha Group Николай Иванов

Фото: Предоставлено Segezha Group

— Видите ли вы признаки восстановления сектора ЛПК? Что этому способствует?

— Отрасль постепенно адаптируется к новым условиям — сбыт продукции окончательно переориентирован на внутренний и новые зарубежные рынки. Если говорить про экспорт, то холдинг расширяет свое присутствие в Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Республике Корея, странах Латинской Америки и СНГ. Но первенство, конечно, за Китаем.

Если пиломатериалы мы активно экспортируем в КНР на протяжении более десяти лет, туда уходит более половины общего объема нашего производства, то экспорт продукции целлюлозно-бумажного производства и фанера — это результат последних лет. Экспорт фанеры растет: с начала года объемы поставок составили более 54 тыс. кубометров. Объем поставок крафт-бумаги за пять месяцев — 27 тыс. тонн. В декабре прошлого года Segezha Group впервые поставила китайским заказчикам клееную балку и CLT-панели. В этом году покупателям в КНР уже отгружено 900 кубометров CLT.

С точки зрения развития внутреннего рынка важную роль играет мебельный рынок, который растет высокими темпами из-за ухода иностранных конкурентов.

— Какие основные тенденции вы видите на мировом рынке?

— Проблемы есть во всех регионах мира, и общий спад торговли из-за геополитики не обошел лесной сектор. Это касается и стран ЕС, Северной Америки, Китая.

— Растут ли цены на основные виды вашей продукции?

— После падения в 2022–2023 годах произошла стабилизация. Мы видим небольшой рост на внешних рынках и сезонный рост — в РФ, который связан со строительством. Однако о входе в трех-пятилетний цикл роста говорить пока рано.

— Как вы оцениваете итоги полугодия?

— И в целом по отрасли, и по Segezha Group результаты более позитивные, чем в 2023 году, но новые проблемы с платежами на экспортных рынках и логистикой, процентная ставка ЦБ могут эти хрупкие успехи нивелировать.

— Каких результатов можно ожидать по итогам года?

— При решении насущных проблем мы рассчитываем увидеть небольшой рост 1–2% в среднем по отрасли и не менее 10–15% по основным показателям группы.

— Пользуетесь ли вы субсидиями от государства? Какие наиболее важны для отрасли?

— Важными для нас являются логистические субсидии. В условиях нарушения логистических цепочек и роста тарифов на перевозку товаров актуально в 2024–2025 годах сохранить объем субсидий для компенсации затрат на транспортировку лесопродукции. По факту в 2024 году объем средств, выделенных из бюджета на эти цели, сокращен более чем на 30%, механизм субсидирования перевозок лесной продукции через порты СЗФО фактически отменен. Возобновление транспортных субсидий при отгрузке через порты СЗФО приведет к снятию чрезмерной транспортной нагрузки с восточного направления. В силу системы распределения субсидий через электронную площадку с приоритетностью времени подачи заявки в 2024 году многие предприятия отрасли не получат никаких компенсаций.

Оценочно субсидируется по факту не 80% логистических затрат, что предусмотрено нормативной базой, а не более 10–30%, в зависимости от размера экспорта конкретной компании. Целесообразно вернуться к привязке объема предоставляемых субсидий к критериям результативности, по крайней мере восстановить финансирование на уровне не менее 2023 года.

— Сильно ли повлияло на ваши результаты увеличение налоговой нагрузки?

— Об этом целесообразно говорить в 2025 году. В том числе после оценки того, как будет работать инвестиционный налоговый вычет.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко