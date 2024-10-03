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Коммерсантъ FM
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Импортеры сколотили доски

Стоимость пиломатериалов на мировых рынках растет

Сокращение запасов пиломатериалов и снижение импорта способствуют росту цен на эту продукцию в Китае, ключевом для российских экспортеров рынке. С июля котировки увеличились на 3–5%, рост цен также фиксируется в Японии, которая наращивает поставки из РФ. Но в перспективе, считают участники рынка, динамику стоимости пиломатериалов будет сдерживать низкий спрос в строительном секторе.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цены на пиломатериалы в Китае — основном рынке для российских экспортеров лесопромышленной продукции — растут, говорится в обзоре консалтинговой компании Strategy Partners. На оптовом рынке Тайцан в крупном портовом хабе в провинции Цзянсу еловые пиломатериалы (сорт SF, несортированные) в конце августа подорожали на 3–5%, до 1,9–2 тыс. юаней ($270–291) за кубометр. Пиломатериалы из северной ели поставлялись по $245 за кубометр. Стоимость продукции из РФ выросла на 3%, до $235–245 за кубометр по сравнению с концом июля.

Партнер практики ЛПК Strategy Partners Павел Билибин говорит, что в компании оценивают динамику цен на рынке Китая как умеренно позитивную в сторону увеличения при незначительном сокращении поставок.

К факторам, влияющим на динамику котировок, аналитик относит сокращение объемов на складах в порту Тайцан и рост поставок российских пиломатериалов на другие рынки — в Южную Корею, Японию, Ближний Восток, где также растут цены. Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что цены поддерживает и ограничение предложения со стороны уходящих с рынка небольших компаний, бизнес которых становится нерентабельным.

По данным Strategy Partners, запасы пиломатериалов хвойных пород в порту Тайцан и прилегающих районах на конец августа оценивались в 1,15 млн кубометров, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце. Эксперты указывают, что тенденция к сокращению складских остатков наблюдается пятый месяц подряд. Среднесуточный объем продаж вырос почти на треть, до 21,5 кубометра.

До этого Китай сокращал импорт хвойных пиломатериалов. В июле ввоз снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,4 млн кубометров (поставки из России сокращались на 3,4%). По итогам семи месяцев Китай закупил 10,3 млн кубометров, что на 6% меньше, чем годом ранее. Импорт из РФ сократился на 3%, до 3,8 млн кубометров.

Михаил Шамолин, экс-президент Segezha Group, в интервью “Ъ” в мае 2024 года:

«Экспорт (пиломатериалов.— “Ъ”) остается эффективным, несмотря на логистические сложности».

Рост цен на пиломатериалы наблюдается и на других крупных иностранных рынках. В США котировки в августе относительно июля увеличились на 17%, в Японии — на 6%. РФ в последние месяцы активно наращивала поставки на японский рынок. В первом полугодии экспорт вырос на 12% год к году, до 266 тыс. кубометров. Южная Корея увеличила импорт из РФ на 76%, до 59 тыс. кубометров.

Лесопромышленный экспорт в Китай частично восстанавливается

Но в дальнейшем собеседники “Ъ” в российских производителях пиломатериалов не рассчитывают на существенный рост цен на свою продукцию на глобальном рынке. Как отмечают в компаниях, спрос в Китае и других странах не увеличивается в связи с замедлением экономики и снижением темпов жилищного строительства.

В России, напротив, потребление пиломатериалов может вырасти благодаря стимулированию деревянного строительства. Как напоминают в Strategy Partners, согласно оценкам Ассоциации деревянного домостроения, потребление стандартизированных клееных конструкций в ближайшие годы в РФ может увеличиться не менее чем на 1,8 млн кубометров в год. Средний коэффициент переработки пиломатериала для получения клееной конструкции — около 1,3. Таким образом, потенциал роста потребления пиломатериалов превышает 2,3 млн кубометров в год.

Ольга Мордюшенко

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