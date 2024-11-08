Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Естественная смертность

Сколько НКО закрылось в России и почему

30 октября в московском центре развития благотворительности «Благосфера» прошло обсуждение причин закрытия НКО в России. Поводом стало исследование, которое представил проект «Пульс НКО». По данным социологов, общее число закрытых НКО — 340 тыс. организаций, или 61% от всех когда-либо зарегистрированных в стране. Чаще всего НКО закрываются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — на эти три региона приходится четверть всех действующих и 17% закрытых организаций. Долгожители в некоммерческом секторе составляют всего 1% — это те организации, которые были основаны в 1990–2000 годах и работают до сих пор.

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Оксана Пашина

Как рассказала Юлия Скокова, руководитель проекта «Пульс НКО», директор АНО «Лаборатория социальных исследований и аналитики @Вер.Сиа Лаб"», в сентябре-октябре этого года был проведен блиц-опрос 290 действующих НКО по всей России. Участников просили оценить риск закрытия организации и поразмышлять о возможных причинах приостановки работы. Была также проведена серия глубинных интервью с уже закрывшимися организациями и юристами в сфере НКО. Кроме того, для анализа статистики был использован реестр Минюста РФ, дополненный данными из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц о дате ликвидации организаций.

График появления и закрытия НКО похож на волну: в 2002–2003 годах, когда упростился процесс регистрации, число организаций резко возросло, но через пару лет уменьшилось, когда требования к регистрации стали более жесткими. Еще один всплеск произошел в 2021–2022 годах, когда во время пандемии люди поняли, что хотят помогать, но многие не рассчитали свои силы и быстро устали.

— У нас НКО — это зачастую собрание неравнодушных граждан. Организация воспринимается не как юридическая структура, а как социальный проект. И мало кто всерьез задумывается о ресурсах, планировании финансов, привлечении специалистов для работы,— отмечает Анна Морозова, создательница онлайн-сервиса управленческого учета для НКО LemonPie.

Именно поэтому главная причина закрытия НКО — комплексные сложности с финансированием.

— Так произошло, что основная финансовая поддержка фонда всегда шла от грантов. В связи с началом специальной военной операции гранты немножко сместили свой фокус, и наши проекты уже не получали поддержки. К сожалению, не было выстроено развитие собственного фандрайзинга, чтобы потребности фонда окупались с помощью других средств,— рассказал один из участников исследования.

На втором месте — политические риски и ограничение международного сотрудничества. Часть опрошенных НКО были признаны иностранными агентами, это уменьшило их возможности выстраивать партнерские связи с другими организациями, бизнесом и государством, а также повысило стоимость содержания за счет высоких расходов на обязательный аудит. Другие НКО сами прекратили сотрудничество с международными партнерами, опасаясь признания иноагентами, и лишились финансирования.

Среди прочих причин были названы выгорание и усталость руководителя и команды, большой объем отчетности, незаинтересованность партнеров или благополучателей.

Исследователи подсчитали, что средняя продолжительность жизни НКО в России — 9,9 года. Лучше выживают религиозные организации и АНО, труднее всех ассоциациям и союзам. Благотворительные фонды находятся где-то посередине: 45% когда-либо зарегистрированных фондов продолжают работать, 55% — закрылись.

К сожалению, каких-либо новых эффективных рецептов выживания НКО участники обсуждения предложить не смогли. Мария Черток, директор Благотворительного фонда развития филантропии (признан иностранным агентом), считает, что может помочь объединение и слияние: не умирать в одиночку, а объединяться, чтобы сохраниться. А Константин Воробьев, эксперт по юридическому сопровождению НКО, посоветовал «уходить красиво и убирать за собой», то есть проводить официальную ликвидацию организации, выплачивать сотрудникам все положенные средства и сохранять документацию, чтобы сотрудники не потеряли стаж и пенсию.

И все же ликвидация НКО в России сегодня — это не резкий обвал, а скорее «естественная смертность». Но звучит все равно невесело.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...