Естественная смертность

30 октября в московском центре развития благотворительности «Благосфера» прошло обсуждение причин закрытия НКО в России. Поводом стало исследование, которое представил проект «Пульс НКО». По данным социологов, общее число закрытых НКО — 340 тыс. организаций, или 61% от всех когда-либо зарегистрированных в стране. Чаще всего НКО закрываются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — на эти три региона приходится четверть всех действующих и 17% закрытых организаций. Долгожители в некоммерческом секторе составляют всего 1% — это те организации, которые были основаны в 1990–2000 годах и работают до сих пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Как рассказала Юлия Скокова, руководитель проекта «Пульс НКО», директор АНО «Лаборатория социальных исследований и аналитики @Вер.Сиа Лаб"», в сентябре-октябре этого года был проведен блиц-опрос 290 действующих НКО по всей России. Участников просили оценить риск закрытия организации и поразмышлять о возможных причинах приостановки работы. Была также проведена серия глубинных интервью с уже закрывшимися организациями и юристами в сфере НКО. Кроме того, для анализа статистики был использован реестр Минюста РФ, дополненный данными из выписок из Единого государственного реестра юридических лиц о дате ликвидации организаций.

График появления и закрытия НКО похож на волну: в 2002–2003 годах, когда упростился процесс регистрации, число организаций резко возросло, но через пару лет уменьшилось, когда требования к регистрации стали более жесткими. Еще один всплеск произошел в 2021–2022 годах, когда во время пандемии люди поняли, что хотят помогать, но многие не рассчитали свои силы и быстро устали.

— У нас НКО — это зачастую собрание неравнодушных граждан. Организация воспринимается не как юридическая структура, а как социальный проект. И мало кто всерьез задумывается о ресурсах, планировании финансов, привлечении специалистов для работы,— отмечает Анна Морозова, создательница онлайн-сервиса управленческого учета для НКО LemonPie.

Именно поэтому главная причина закрытия НКО — комплексные сложности с финансированием.

— Так произошло, что основная финансовая поддержка фонда всегда шла от грантов. В связи с началом специальной военной операции гранты немножко сместили свой фокус, и наши проекты уже не получали поддержки. К сожалению, не было выстроено развитие собственного фандрайзинга, чтобы потребности фонда окупались с помощью других средств,— рассказал один из участников исследования.

На втором месте — политические риски и ограничение международного сотрудничества. Часть опрошенных НКО были признаны иностранными агентами, это уменьшило их возможности выстраивать партнерские связи с другими организациями, бизнесом и государством, а также повысило стоимость содержания за счет высоких расходов на обязательный аудит. Другие НКО сами прекратили сотрудничество с международными партнерами, опасаясь признания иноагентами, и лишились финансирования.

Среди прочих причин были названы выгорание и усталость руководителя и команды, большой объем отчетности, незаинтересованность партнеров или благополучателей.

Исследователи подсчитали, что средняя продолжительность жизни НКО в России — 9,9 года. Лучше выживают религиозные организации и АНО, труднее всех ассоциациям и союзам. Благотворительные фонды находятся где-то посередине: 45% когда-либо зарегистрированных фондов продолжают работать, 55% — закрылись.

К сожалению, каких-либо новых эффективных рецептов выживания НКО участники обсуждения предложить не смогли. Мария Черток, директор Благотворительного фонда развития филантропии (признан иностранным агентом), считает, что может помочь объединение и слияние: не умирать в одиночку, а объединяться, чтобы сохраниться. А Константин Воробьев, эксперт по юридическому сопровождению НКО, посоветовал «уходить красиво и убирать за собой», то есть проводить официальную ликвидацию организации, выплачивать сотрудникам все положенные средства и сохранять документацию, чтобы сотрудники не потеряли стаж и пенсию.

И все же ликвидация НКО в России сегодня — это не резкий обвал, а скорее «естественная смертность». Но звучит все равно невесело.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда