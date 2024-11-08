Спасение в три этапа

У девятилетней Ули из Саратова редкое заболевание, которое постепенно проявляется по мере роста. Когда Уля родилась, правая стопа была подвернута внутрь. Косолапость устранили. В три года случился рецидив, стопу снова вывели в правильное положение, но спустя время посыпались новые проблемы. Правая ножка отстала в росте, потом Х-образно искривилась, а пятка поднялась. Чтобы все это исправить, требуется высокотехнологичная и дорогая этапная хирургия. После ее завершения новых неприятных сюрпризов уже не будет, считают врачи. Только это лечение не покрывается за счет средств ОМС, и его оплата совершенно неподъемна для родителей девочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правая ножка Ули отстает в росте от левой. Разница уже больше 3 см. Разве бывают такие балерины?

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Правая ножка Ули отстает в росте от левой. Разница уже больше 3 см. Разве бывают такие балерины?

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Улина жизнь состоит из противоречий, а она этого даже не замечает. Самое ее красивое платье — воздушное, с лимонным оттенком. Блестящий пояс и такие же ленты на балетках. Танцами она занимается с четырех лет — сама попросилась в кружок, никто ее не заставлял, рассказывает мама Наталия. Смешно: больше половины жизни — в балете. Сейчас Уля в своей труппе солистка.

Бывают дети, которых родители чуть не с рождения нацеливают на публичный успех, приучают к сцене. Дети певцов, артистов… Уля совсем на них не похожа. Не воображала, не задавака, просто смешливая, очень открытая девочка, у которой куча друзей и на танцах, и в школе, и среди бывших детсадовских одногруппников. Всех развеселить — она первая. Выйти на сцену — тоже.

— Поначалу ей было страшно перед публикой,— говорит Наталия.— А сейчас вообще не волнуется, только просит поскорее помочь ей одеться. Я же не в зале, а с ней за кулисами. Особенно ей нравится наша большая городская сцена. Жить без нее не может.

Уля пришла в кружок сразу после того, как ей вторично вылечили косолапость. Недолгий период, когда все было хорошо. Но очень скоро правая ножка снова заявила о себе — стала отставать в росте от левой. Разница уже больше 3 см. Разве бывают такие балерины? Но Уле хоть бы что. Просто в одну из балеток мама подкладывает стельку. А что правая коленка смотрит чуть внутрь и нога все время как бы на цыпочках, это вообще пустяк.

У Ули, объясняет хирург ярославской клиники «Константа» Максим Вавилов, сбой в программе развития правой конечности. И проявляется он постепенно, по мере роста ребенка. Как сколиоз, который вдруг возникает в период пубертата. Началось с врожденной косолапости. Саратовские врачи уже на десятый день начали лечение по методу Понсети — этот передовой метод когда-то пришел в Россию благодаря поддержке Русфонда, а сейчас так лечат во многих государственных клиниках. Уле гипсовали ножку, провели ахиллотомию, а потом пришлось долгие месяцы носить брейсы — специальные ботиночки, соединенные между собой планкой. В год с небольшим девочка наконец получила возможность ходить. А в три произошел рецидив косолапости. К сожалению, это бывает не так уж редко — примерно в четверти случаев.

На этот раз родители Ули решили не рисковать и в 2019 году обратились к доктору Вавилову. У него огромный опыт в этой сфере, это во многом благодаря его усилиям метод Понсети утвердился в России. Наталия и Андрей лечили дочку за свой счет. Точнее, за счет родственников: общими усилиями собрали деньги на лечение и плюс к тому на аренду квартиры в Ярославле, рядом с «Константой». Все прошло по плану, но доктор Вавилов уже тогда предупредил, что проблемы с правой ножкой еще не закончились.

Передышкой Ульяна воспользовалась на 100%. В семь лет к балету добавился теннис. Началось с обычного кружка, но вскоре Улю — при ее-то ортопедических проблемах! — тренер взял в школу олимпийского резерва. А что? Три раза в неделю балет, три раза — теннис. Все здорово, интересно, еще и выходной остается.

Но разница в длине ног увеличивается, Уля все сильнее хромает, теперь ей поможет только сложное хирургическое лечение, которое пройдет в три этапа. Во-первых, на голень установят аппарат внешней фиксации — так называемый гексапод. Две его половины закреплены в кости и соединены между собой стержнями, которые позволяют предельно точно их позиционировать за счет компьютерной навигации и постепенно раздвигать. Это позволит удлинить ножку. Во-вторых, хирурги «доработают» большеберцовую кость в нижней части — это чтобы опустить пятку. А в-третьих, на бедренную кость установят особую пластину, которая заставит ее постепенно распрямиться.

Беда только в том, что стоит лечение без малого 1 млн руб. Все средства семьи давно исчерпаны, все, что удалось собрать, потратили еще в 2019-м.

Но ведь есть читатели Русфонда!

Для спасения Ули Стручалиной не хватает 971 508 руб. Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У девочки врожденная деформация правой стопы. Благодаря консервативному и хирургическому лечению стопу удалось выправить, но в период активного роста ребенка произошел рецидив деформации. Правая нога стала короче на 3 см, Уля не опирается на полную стопу, наступает только на носок. Мы проведем многоэтапное хирургическое лечение: реконструкцию заднего отдела правой стопы, а также коррекцию длины правой голени. В результате будет устранена деформация и разница в длине ног, провоцирующая искривление позвоночника. Девочка сможет нормально ходить, бегать, без ограничений заниматься танцами и играть в теннис». Стоимость операций 992 508 руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 971 508 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Улю Стручалину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Улиной мамы — Наталии Юрьевны Стручалиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Саратовская область