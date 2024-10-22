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Коммерсантъ FM
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Володин рассказал о работе Госдумы над ужесточением миграционной политики

Володин рассказал, как Госдума еще ужесточит миграционную политику

Госдума на пленарном заседании сегодня, 22 октября, рассмотрит три законопроекта, направленных на борьбу с нелегальной миграцией, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Первым проектом закона предлагается внести изменения в КоАП и ужесточить ответственность для юрлиц за изготовление или оборот поддельных документов. Штраф может составить от 5 млн до 10 млн руб. За повторное нарушение предлагается установить штраф до 60 млн руб.

Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Еще один законопроект предполагает введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, где размещены предложения о незаконных услугах для мигрантов, а также информация о способах организации незаконной миграции. Такие данные будут основанием для внесения ресурса в единый реестр запрещенный информации Роскомнадзора.

Третий проект закона предусматривает полный запрет для посреднических организаций на участие в проведении экзаменов для мигрантов. Документ дополняет закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Положение позволит запретить организациям, уполномоченным проводить экзамен, передавать свои права и обязанности по проведению экзамена и выдаче сертификата третьим лицам. По информации спикера Госдумы, средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в текущем году, вырос с 5% до 30%.

Вячеслав Володин напомнил, что с начала 2024 года депутаты приняли уже семь законов, регулирующих миграционную политику. По его словам, в настоящий момент рассматривается еще шесть законопроектов. Ожидается, что до декабря текущего года Госдума в общей сложности примет 13 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

На прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении очередной законопроект, направленный на ужесточение миграционной политики. Он относит организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям. Документ предполагает, что за это преступление будет грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «И пусть никто не уйдет ненаказанным».

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