Гендиректор УЗГА перейдет на работу в структуру «Ростеха»

Генеральный директора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха может сменить Александра Артюхова на посту руководителя Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»), сообщают источники «Ъ». Окончательное решение еще не принято. В «Ростехе» и ОДК от комментариев отказываются.

Вадим Бадеха возглавляет УЗГА с июня 2009 года. Ранее был заместителем гендиректора ОАО «Вертолетно-сервисная компания». В случае нового назначения, ему предстоит до 2030 года повысить объемы выпуска ОДК авиационных двигателей более чем в два раза – до 658 штук в год.

Собеседники «Ъ» заявляют, что вероятные кадровые перестановки связаны с тем, что Александру Артюхову предложили перейти на новую должность. Результаты его работы на посту главы ОДК же оценивают неоднозначно. С одной стороны, когда он в 2014 году возглавил предприятие, убыток корпорации составлял 14 млрд руб. При этом за семь лет удалось выйти на прибыль в 145 млрд руб. С другой стороны, ряд проектов по импортозамещению был существенно задержан.

Подробнее о кадровых перестановках в ОДК – в материале «Ъ» «Двигателям меняют рулевого».

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