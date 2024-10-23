Ставки по коротким ОФЗ соревнуются с ключевой

Доходность самого короткого выпуска ОФЗ достигла 20% годовых, это рекорд более чем за 20 лет. Ставки по гособлигациям сроком обращения до трех лет также приближаются к этому уровню. Рост доходности происходит на фоне ожидания подъема ключевой ставки до 20–21% на ближайшем заседании совета директоров ЦБ. В этих условиях минимален и интерес инвесторов к аукционам Минфина, из-за чего были отменены оба размещения госбумаг. Аналитики не исключают роста доходностей коротких ОФЗ до 21,5–22% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным Московской биржи, в среду 23 октября доходность самого короткого выпуска ОФЗ, погашаемого в июле 2025 года, достигала уровня 20% годовых. Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак напоминает, что индекс средней доходности выпусков ОФЗ срочностью до одного года находился выше этого уровня в январе—марте 2001 года. В настоящее время выше уровня 19% годовых держатся доходности выпусков ОФЗ сроком обращения до трех лет. Даже с учетом происшедшей во второй половине дня коррекции (до 19,6–19,8% годовых) доходность с начала недели выросла на 15–64 базисных пункта. Выросли ставки и по среднесрочным бумагам, но менее значительно — на 14–42 б. п., до 17,5–19,6% годовых. Доходность долгосрочных ОФЗ преимущественно снизилась, но на незначительные 1–6 б. п., до 16–17% годовых.

Руководитель направления «Долговые инструменты» УК «Эра Инвестиций» Константин Квашнин отмечает, что краткосрочные ставки — это отражение действий регулятора, а долгосрочные ставки — это ожидания участников рынка на перспективу. Повышение доходности коротких и среднесрочных бумаг — ожидаемое событие и всецело связано с опасениями более сильного, чем ожидалось ранее, повышения ключевой ставки Банком России на заседании в пятницу 25 октября. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев обращает внимание, что с момента прошлого заседания потребительские цены ускорили темпы роста в терминах годового сезонно сглаженного показателя, а кредитование в корпоративном сегменте остается избыточно активным. В сентябре инфляция в России составила 0,48% после 0,2% в августе, тогда как аналитики прогнозировали ускорение до 0,42%.

Согласно опросу 30 аналитиков и экономистов, проведенному в начале недели Reuters, 25 экспертов считают, что Банк России в пятницу повысит ставку до 20%.

Остальные опрошенные эксперты ждут более решительного шага — подъема на 200 б. п., до 21%. «Пока долговой рынок полностью заложил повышение ключевой ставки до 20%, но еще не полностью учел повышение до 21%. Поэтому потенциал падения цен ОФЗ еще существенный»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

В этих условиях Минфин впервые с середины мая признал несостоявшимися оба аукциона ОФЗ по причине «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен». Но в отличие от ситуации пятимесячной давности, когда министерство размещало не самые популярные облигации с постоянным купоном, сейчас был отменен в том числе аукцион по ОФЗ с переменным купоном. В целом с начала года Минфин отменил уже 12 аукционов, но лишь два касались размещения флоатеров.

Причины низкого интереса к некогда популярным бумагам связаны с сильным снижением их котировок на вторичном рынке. С начала месяца выпуск, предложенный в среду инвесторам, подешевел более чем на 1,5%, до 93% от номинала, причем только с начала недели облигации подешевели почти на 0,5%. «Инвесторы понимают, что Минфин будет выполнять план по заимствованию, но ближе к концу года. Поэтому не спешат участвовать в размещении, поскольку тогда они смогут взять сразу много и с хорошим дисконтом»,— считает руководитель управления фондовых операций УК ТФГ Сергей Чернышенко.

На фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ в следующем году рост ставок, скорее всего, продолжится. Михаил Васильев не исключает, что доходности коротких ОФЗ вырастут до 21,5–22% годовых, среднесрочных выпусков — до 20–21% годовых, длинных бумаг — до 17,5–18,5% годовых. Константин Квашнин ожидает роста по всей длине кривой доходности, причем на длинном участке — до 17,5% годовых. «В базовом сценарии мы ожидаем, что ключевая ставка в 22% будет пиком в этом цикле и в середине 2025 года ЦБ может приступить к ее снижению. Однако риски по-прежнему смещены в сторону более высоких значений по инфляции и ключевой ставке»,— отмечает господин Васильев.

Виталий Гайдаев