Банкирам засчитали аресты

К десятилетним срокам заключения Симоновский суд Москвы приговорил бывших фактического владельца столичного КБ «Город» Владимира Кваснюка и председателя правления этого банка Станислава Кулагина. Они обвинялись в незаконном выводе в 2013–2015 годах 10,6 млрд руб. из «Города» и банка «Таурус». Еще один экс-председатель правления КБ Владимир Генералов и сотрудник кредитного учреждения Евгений Смирнов получили по четыре с половиной года каждый, но они эти сроки уже успели отбыть под стражей и домашним арестом. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны — АСВ — почти на 4 млрд руб.

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В суд обвиняемые приехали самостоятельно, поскольку уже отсидели предельные сроки содержания в СИЗО и находились под домашним арестом. Накануне прокурор потребовал признать экс-банкиров виновными в четырех эпизодах особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначить подсудимым Кваснюку и Кулагину по 14 лет колонии общего режима каждому, а их сообщникам Генералову и Смирнову по 9,5 года.

По данным обвинения, организаторами хищений в банках «Город» и «Таурус» являлись Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин, при этом первый фактически владел «Городом» через подставных лиц, а второй занимал в нем пост председателя правления. Для исполнения криминального плана они привлекли Владимира Генералова, сменившего господина Кулагина в его должности за два месяца до краха банка, и сотрудника КБ Евгения Смирнова.

По версии следствия, хищения в КБ совершались путем заключения фиктивных договоров купли-продажи, а также договоров цессии.

Последние были заключены с фирмами, подконтрольными организаторам аферы. Самая крупная афера, по версии обвинения, была совершена 30 октября 2015 года, когда по указанию господ Кваснюка и Кулагина были заключены договоры цессии с ООО «Нефтьгаз-развитие», согласно которым банк передал фирме права требования по наиболее ликвидным кредитам, выданным 94 юридическим и физическим лицам. Их общая сумма составила 10,47 млрд руб., а банк получил взамен неликвидные бумаги нескольких компаний.

Одновременно с этим Кваснюк и Кулагин занимались выводом средств из банка «Таурус» совместно с ныне осужденными Агустином Моралес-Эскомильей и Олегом Белоусовым. В этом случае средства похищались путем выдачи невозвратных валютных кредитов в размере от $900 тыс. до $1 млн. Банк, считало обвинение, выдавал их фирмам-однодневкам под предлогом покупки земельных участков. Среди таких компаний в уголовном деле значились ООО «Строй-технология», ООО «Интеграл», «Кросс-Трейд», «Профстрой» и другие. Всего в период с 20 февраля по 10 марта 2015 года, по данным следствия, было выдано кредитов на сумму 234,9 млн руб. Все эти деньги в итоге оказались на одном счете, после чего 13 и 17 марта 2015 года на инкассаторских автомобилях были вывезены из «Тауруса».

После совершения этих махинаций у банков «Город» и «Таурус» были отозваны лицензии.

При этом Центробанк РФ указал, что это произошло из-за «многочисленных нарушений законодательства», в том числе «проведения сомнительных трансакций по выводу средств за рубеж в крупных объемах». В суде же представитель обвинения образно отметил, что фигуранты «буквально выпотрошили банки, похитив там не только средства, но и практически все ликвидное имущество».

Подсудимые виновными себя не признали. Так, Владимир Генералов и Евгений Смирнов утверждали, что действовали по указанию собственников кредитного учреждения. При этом господин Генералов ссылался на то, что пробыл в должности предправления всего две недели и просто не успел сделать то, что ему вменяют в вину. А Владимир Кваснюк утверждал, что не контролировал «Город», поскольку задолго до краха банка переоформил свои акции на других лиц, которые реально и руководили кредитным учреждением. При этом господа Кваснюк и Кулагин отрицали причастность к растрате в «Таурусе», утверждая, что обвинение построено лишь на признательных показаниях Агустина Моралес-Эскомильи, который заключил сделку со следствием.

В свою очередь, адвокаты подсудимых доказывали, что следствие было проведено с явным обвинительным уклоном, в частности, не было проверено местонахождение Генералова, Кваснюка и Кулагина во время заключения фиктивных договоров, тогда как фигуранты, по данным защиты, находились вне банков. Кулагин и вовсе, согласно его загранпаспорту, в момент якобы совершенного им преступления был за рубежом.

В итоге суд назначил Владимиру Генералову и Евгению Смирнову по 4,5 года колонии, причем эти сроки они уже отсидели в СИЗО и под домашним арестом.

Кулагин и Кваснюк получили по 10 лет, из которых отбыли почти половину, то есть вскоре они смогут просить об условно-досрочном освобождении.

Одновременно суд обязал всех осужденных выплатить по иску АСВ в солидарной ответственности 3,972 млрд руб.

После заседания адвокат осужденного Владимира Генералова Эдуард Исецкий сообщил “Ъ”: «Исходя из заявленной нами позиции о невиновности, защита намерена обжаловать обвинительный приговор».

Алексей Соковнин